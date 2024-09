CITYPARK und HERVIS sind offizielle Partner der Graz99ers

Die Kooperation ist weit mehr als nur ein Sponsoring, so werden im neuen HERVIS im CITYPARK auch 99ers Fanartikel erhältlich sein. Zusätzlich nutzt man die starke Frequenz des Einkaufscenters mitten in Graz, um noch mehr Jugendliche & Erwachsene für Eishockey in Graz zu begeistern.

Startschuss für die neue Saison

Viele positive Änderungen gab es in den letzten Monaten sowohl im CITYPARK als auch bei den 99ers. Umgebaut wurden heuer im CITYPARK mehr als 10 000 der 40 000 Quadratmetern an Shop-Verkaufsflächen. Die Mannschaft der 99ers wurde fast parallel dazu mit 17 Neuzugängen ebenfalls komplett neu aufgestellt, um in der kommenden Saison sportlich anzugreifen und das erklärte Ziel, den Einzug ins Halbfinale der ICE Hockey League, zu erreichen. „Wir sind sehr glücklich ab sofort mit CITYPARK und HERVIS zwei starke Partner im Herzen von Graz an unserer Seite zu haben. Es sind zwei Marken, die zu unserem Sport und der Stadt gehören und wir sind stolz ab sofort Teil dieser Kooperation zu sein“, so Bernd Vollmann, General Manager der Graz99ers.

Ein perfektes Team

„Eishockey ist eine Sportart, die einen unheimlichen Teamgeist und eine ordentliche Portion Disziplin erfordert. Es freut uns sehr, dass diese Kooperation in dieser Form gelungen ist und wir für 99ers Fans damit auch einen absoluten Mehrwert im CITYPARK haben. Ein Einkaufscenter muss heute mehr als nur Shopping anbieten, Eishockey ist pulsierend und somit genauso wie unser Center“, ergänzt Center Manager Wolfgang Forstner. HERVIS Steiermark Verkaufsleiter Robert Zinser meint dazu passend zum Saisonstart: „Eishockey mit den 99ers passt perfekt zu unserem Motto: Auf die Plätze, HERVIS los…! Auf in die Eishalle und auf in den CITYPARK zu HERVIS!“

Offizielle Partner

CITYPARK und HERVIS sind in der Saison 2024/2025 offizielle Partner der Graz99ers. Fanartikel wird es ab Dezember 2024 im neuen HERVIS geben, der direkt neben dem INTERSPARK Hypermarkt eröffnen wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2024 um 21:46 Uhr aktualisiert