Revolution im Tiergarten Schönbrunn: Neues Aquarium in Planung

Veröffentlicht am 23. September 2024, 22:14 / ©Daniel Zupanc

Der Tiergarten Schönbrunn kündigt für das kommende Jahr das größte Bauprojekt seiner Geschichte an: Das neue Artenschutz-Aquarium wird nach zweieinhalb Jahren Bauzeit 2028 eröffnet. Es wird Besucher in die Vielfalt der Unterwasserwelt eintauchen lassen und Einblicke in die Erhaltungszucht bedrohter Tierarten bieten.

Besuchermagnete

„Wir möchten einen Ort schaffen, der faszinierende Lebensräume zeigt und für deren Schutz sensibilisiert“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Neben Höhepunkten wie Haien und Quallen wird es den größten Quallenkreisel Europas geben. Aquarien zählen in zoologischen Gärten zu den Hauptattraktionen. Generalsekretärin Eva Landrichtinger betont: „Um sich als führender Zoo zu behaupten, sind Innovationen unerlässlich. Das neue Artenschutz-Aquarium wird die Besucher mit der Magie der Unterwasserwelt begeistern.“

Architektur im Einklang mit Tradition und Technik

Architekt Manfred Wehdorn hebt die Herausforderung hervor, im Weltkulturerbe Schönbrunn zu planen. „Das Gebäude muss sich in das bestehende Bauensemble einfügen. Klimagerechtes Bauen und barrierefreie Erschließung sind selbstverständlich.“ Sein ARGE-Partner Sezai Candan ergänzt, dass Aquarien aufgrund der Technik im Hintergrund besonders komplex sind.

©Daniel Zupanc Von links: Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck, Generalsekretärin Eva Landrichtinger, Architekt Sezai Candan und Architekt Manfred Wehdorn präsentieren das Konzept für das neue Artenschutz-Aquarium im Tiergarten Schönbrunn.

Größtes Aquarium Österreichs

Das Artenschutz-Aquarium wird das größte Österreichs sein, mit einem Wasservolumen von drei Millionen Litern. Ein rund eineinhalbstündiger Rundgang führt durch verschiedene Wasserlebensräume: von bunten Korallenriffen bis zur Tiefsee. „Wir zeigen zahlreiche Tierarten, die in Aquarien selten zu sehen sind“, sagt Hering-Hagenbeck.

Besondere „Hai-Lights“

Ein Highlight wird das Haibecken mit einer sechs Meter hohen Einsichtscheibe. Ein 15 Meter langes Becken wird die faszinierende Welt des Amazonas präsentieren, wo unter anderem Arapaimas zu sehen sein werden. Der Tiergarten ist führend in der Haltung und Zucht von Quallen. Über 80 Arten machen ihn zum Zoo mit der größten Quallenvielfalt. Besucher können durch einen Quallentunnel gehen und den größten Quallenkreisel Europas bewundern. Der Tiergarten ist außerdem seit Jahren Vorreiter im Schutz bedrohter Süßwasserfischarten und züchtet rund 60 hochbedrohte Arten.

Neubau beim Eingang Hietzing

Das neue Aquarium wird am Standort des alten Aquariums beim Eingang Hietzing errichtet. Da eine Sanierung nicht möglich war, wurde ein Neubau beschlossen. Während der Bauzeit werden die Bewohner in die neue Aqua-Forschungsstation umziehen. Hier investierte der Tiergarten 4,2 Millionen Euro, um aquatische Tiere zu züchten und zu erforschen. Anton Weissenbacher, Kurator, erklärt, dass die ersten Fische bereits umgesiedelt wurden. Auch bedrohte Reptilien werden eine neue Heimat im Tiergarten finden.