Wechselhaftes Wetter: Schauer und Wolken in ganz Österreich

Laut GeoSphere Austria zieht eine Störungszone über das Land, die am Dienstag, in den Morgenstunden von Tirol bis ins westliche Niederösterreich reicht. Im Westen zeigen sich die Wolken bereits wieder auf, wobei neue Schauer erst am Nachmittag zu erwarten sind. Im Osten hingegen verdichten sich die Wolken, und die Schauer breiten sich im Laufe des Vormittags weiter aus.

Wetterumschwung mit Auflockerungen und Regenschauern

Am Nachmittag verlagert sich die Front in Richtung Osten, wobei es zeitweise zu Auflockerungen kommt. Besonders im Süden und Westen können jedoch am Nachmittag erneut Regenschauer auftreten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen und dreht gegen Abend allmählich auf Süden. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 15 und 21 Grad.