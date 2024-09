Versuchter Raub in Innsbruck: Täter flüchtet ohne Beute

Am 24. September 2024, 00.10 Uhr, kam es vor einem Wettlokal in der Reichenau, Innsbruck, zu einem versuchten Raub. Das 59-jährige Opfer hatte die Lokalität verlassen, um vor dem Lokal eine Zigarette zu rauchen. Unmittelbar nach dem Verlassen kam plötzlich eine gänzlich dunkel gekleidete, männliche Person auf die Österreicherin zugelaufen und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Der unbekannte Täter hat das Opfer vom Eingangsbereich ca 1-2 Meter in dessen Fluchtrichtung mitgezogen, bis diese schlussendlich zu Sturz kam. Daraufhin ließ der Täter von der Tasche ab und flüchtet zu Fuß. Es blieb beim Versuch, da es der Täterschaft nicht gelang, dem Opfer die Tasche zu entreißen. Das Opfer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in die Klinik Innsbruck verbracht. Zusätzlich wurde die Brille der Dame beschädigt. Die Ermittlung zur Ausforschung der Täterschaft sind im Gange.