Mordermittlungen in Flachau: 47-JÃ¤hriger nach Messerangriff festgenommen

Messerangriff nach Streit

Der Vorfall ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung der beiden Männer. Laut Polizei gerieten sie in einen heftigen Streit, in dessen Verlauf der 47-Jährige ein Küchenmesser zog und seinen Mitbewohner zweimal verletzte. Trotz der Verletzungen gelang es dem 25-Jährigen, ins Nachbarhaus zu flüchten.

Festnahme und Ermittlungen

Polizisten nahmen den mutmaßlichen Angreifer kurz nach dem Vorfall fest. Der verletzte Mann wurde per Hubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand gibt es bislang keine Informationen.

Spurensicherung und Zeugenbefragungen

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Wohnung wurden Spuren gesichert, und Zeugen des Vorfalls wurden bereits vernommen. Die genauen Hintergründe des Streits sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.