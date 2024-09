Hundetraining mit Herz: „Hund Hoch Drei“ setzt auf Verstehen statt Gewalt

Veröffentlicht am 24. September 2024, 06:36 / ©Hund Hoch Drei

Das junge Unternehmen „Hund Hoch Drei“ hat sich mit viel Herz, Verständnis und Fairness den kleinen und großen Fellnasen der Stadt verschrieben. Gründerin Julia Egger-Petz, Dogwalkerin, gelernte Hundefriseurin und angewandte Hundetrainerin, bietet Hunden und ihren Haltern ganzheitliche Unterstützung – gegliedert in drei Fokusbereiche: Betreuung. Training. Pflege. Hinter dem klar formulierten Dienstleistungsangebot geht es inhaltlich in die Tiefe. Der umfassende und moderne Ansatz, Hunde in ihrem Wesen verstehen zu wollen, um mit ihnen im Alltag harmonisch leben zu können, basiert auf Respekt, Verständnis und Wertschätzung. Für eine tiefe Bindung zwischen Zwei- und Vierbeiner.

©Hund Hoch Drei Julia Egger-Petz hat ein achtsames und bedürfnisorientiertes Trainingskonzept für Hunde entwickelt.

Mit veralteten Verhaltensweisen aufräumen

Es war vor etwa vier Jahren, als Hündin LaLa in das Leben von Julia Egger-Petz trat und die Aufmerksamkeit der damaligen Architektin auf neue berufliche Ziele lenkte. Schon bald tauschte die heutige Unternehmerin ihre Tätigkeit im Architektenbüro gegen die Ausbildung zur Hundetrainerin und Hundefriseurin. „Mit zunehmendem Fachwissen änderte sich mein Blick auf die Umwelt, insbesondere auf veraltete Verhaltensweisen gegenüber Hunden, die oft aus Überforderung und Unwissenheit angewendet werden. Mir wurde klar: Ich möchte in diesem Bereich aufklärende Arbeit leisten“, erzählt uns die innovative Hundetrainerin.

Signale und Körpersprache der Hunde lesen

Julia Egger-Petz strebt danach, Hund und Mensch ein ausgeglichenes und achtsames Miteinander zu ermöglichen – und vor allem falsche Kommunikationsmuster in der Hundehaltung aufzulösen. Durch gewaltfreies, bedürfnisorientiertes und belohnungsbasiertes Training eröffnet sie Tier und Mensch eine neue Dimension der Beziehung zueinander. Es geht darum, die Signale und (Körper-)Sprache des eigenen Vierbeiners lesen zu können, seine ursprünglichsten Bedürfnisse zu kennen und dementsprechend zu handeln. „Wir Menschen haben uns den Hund als Begleiter angeeignet. Wir tragen die Verantwortung, ihn artgerecht zu behandeln“, bringt es die Unternehmerin auf den Punkt.

©Hund Hoch Drei Mensch und Hund in Harmonie – das ist bei „Hund Hoch Drei“ das Ziel.

„Hund Hoch Drei“: Betreuung, Training, Pflege

Julia Egger-Petz bietet ganzheitliche Fürsorge – je nach individuellem Bedarf, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Hund und Mensch. Was es auch sein mag: „Hund Hoch Drei“ bietet maßgeschneiderte Unterstützung und begleitet jedes Anliegen mit großer Sorgfalt und dem intrinsischen Interesse an Hunden und ihren Verhaltensweisen. Ein persönliches Erstgespräch bietet ausreichend Zeit für das gemeinsame Erarbeiten von neuen Lösungswegen. „Hund Hoch Drei“ bietet berufstätigen Hundehaltern und -halterinnen einen praktischen Hol- und Bringservice, der die artgerechte und bedürfnisorientierte Auslastung großer und kleiner Vierbeiner übernimmt, während ihre geliebten Zweibeiner arbeiten.

Mobiles Betreuungsangebot

Und auch, wenn andere tägliche Verpflichtungen oder Umstände die Vereinbarkeit von Hund und Alltag erschweren, z. B. der soziale Kontakt des Hundes zu seinen Artgenossen zu kurz kommt oder einfach die Möglichkeiten fehlen, den Hund körperlich und geistig zu fordern, stellt „Hund Hoch Drei“ sein mobiles Betreuungsangebot zur Verfügung. Dabei setzt Julia Egger-Petz auf aktive Phasen mit Freilauf, angeleitetem Spiel und Alltagsübungen, die sie bewusst mit wichtige Ruhephasen kombiniert. Ein tierschutzkonformer Umgang, positive Verstärkung mit Hilfe von Spiel, Futter und Zuwendung sowie Mitspracherecht des Hundes stehen dabei im Fokus. Eine mobile Betreuungseinheit dauert zwei Stunden.

Einfühlsames Einzeltraining für Hunde

Die angewandte Hundetrainerin bietet in Klagenfurt und ganz Kärnten einfühlsames Einzeltraining, das Hundehaltern und -halterinnen helfen soll, die Sprache und Bedürfnisse des Hundes zu verstehen. Ob Alltagstraining oder Welpentraining: Julia Egger-Petz setzt auf Verständnis, Vertrauen und Zusammenarbeit, um die Basis für eine ehrliche Verbindung zwischen Hund und Mensch zu schaffen. Erlernt werden unter anderem wichtige Grundsignale, Rückruf oder stressfreies Autofahren. Trainiert wird dort, wo sich alle wohlfühlen – im Freien oder in der Alltagsumgebung von Hund und Halter.

Fachgerechte Hundepflege zu Hause

Als ausgebildete Hundefriseurin bietet Julia Egger-Petz fachgerechte Pflege für Vierbeiner zu Hause – und bringt den Haltern und Halterinnen bei, ihren Hund selbst wie im Salon zu pflegen: vom richtigen Waschen, Föhnen und Scheren bis hin zur Reinigung von Pfoten, Krallen, Zähnen und Ohren. Angepasst an die Bedürfnisse des Hundes vermittelt sie das nötige Wissen und die praktischen Fähigkeiten, um große und kleine Fellnasen fachgerecht zu versorgen. Wertvolles Wissen über Produkte und Utensilien inklusive.