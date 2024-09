Erdbeben am Montagabend in Ã–sterreich: Hier gab es eine ErschÃ¼tterung

Epizentrum in Steyrling

Das Erdbeben ereignete sich kurz vor 21.00 Uhr mit einem Epizentrum in Steyrling, einer Ortschaft in der Gemeinde Klaus. Das Beben lag in nur vier Kilometern Tiefe und war daher in der Umgebung deutlich spürbar. Anwohner berichteten von leichtem Zittern und einem schwachen Schaukeln der Gebäude.

©Screenshot GeoSphere Erdbeben in Oberösterreich

Keine Schäden zu erwarten

Der Erdbebendienst der GeoSphere Austria bestätigte, dass das Beben eine Stärke von 2,1 auf der Richterskala erreichte. Solch schwache Erdbeben sind in Österreich nicht ungewöhnlich und kommen regelmäßig vor. Da das Beben unterhalb der Stärke 5 lag, sind keine Schäden an Gebäuden zu erwarten.

Erdbeben in Österreich häufig

In Europa treten Erdbeben dieser Stärke mehrmals täglich auf. Am Montagnachmittag erschütterte etwa ein Beben der Stärke 4,2 Bosnien. In Österreich sind Erdbeben wie das am Montagabend häufig, bleiben jedoch meist ohne größere Folgen.