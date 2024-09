Hochwasser: Bürgermeister dankt für unermüdlichen Einsatz der Feuerwehr

Einsatz in Niederösterreich

Bürgermeister Michael Ludwig lobte am Montag den Einsatz der Wiener Feuerwehr und lud zwei Feuerwehrmänner, Michael Thau und Thomas Nigmann, ins Rathaus ein. „Ich bedanke mich herzlich bei der Wiener Berufsfeuerwehr. Sie war bei mehr als 3.500 Einsätzen vor Ort. Obwohl sie in Wien über die Maßen gefordert war, hat sie auch in Niederösterreich geholfen“, so der Bürgermeister. Thau und Nigmann berichteten von ihrem Einsatz in Rohrau an der Leitha, wo ein Damm des Entlastungsgerinnes kurz davor stand, zu brechen. Dank des schnellen Handelns der Feuerwehr konnte eine Katastrophe verhindert werden. „Die Hausbesitzer*innen vor Ort waren verzweifelt. Die Lage war angespannt“, erzählten die beiden.

Beeindruckender Zusammenhalt

Besonders hervorgehoben wurde der Zusammenhalt zwischen der Wiener Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren in Niederösterreich. „Die Zusammenarbeit war beeindruckend“, so Thau und Nigmann. Trotz der schwierigen Bedingungen waren die Feuerwehrleute aus Wien oft bis zu 14 Stunden am Stück im Einsatz, wie Mario Rauch, Branddirektor der Wiener Berufsfeuerwehr, berichtete. Insgesamt waren während des Hochwassers rund 160 Feuerwehrleute aus Wien in Niederösterreich im Einsatz und trugen entscheidend dazu bei, das Schlimmste zu verhindern.