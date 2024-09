Bist du „obergscheid“? Teste dein Österreichwissen mit Armin Assinger

Wie lange brauchte man im 19. Jahrhundert von Bregenz nach Wien? Wie oft hat ein Österreicher in seinem Leben durchschnittlich Sex? Und wie lange muss man laufen, um eine gesamte Portion Salzburger Nockerln zu verbrennen? Diesen und anderen Fragen können Schlauberger und alle, die es noch werden wollen, im neuen Österreich-Quizspiel für Zuhause nachgehen. 600 Fragen zu Österreich und den Menschen, die hier leben, warten bei „Obergscheid“ auf alle Ratefüchse. Am 25. September präsentiert Armin Assinger um 17 Uhr das neue Spiel in Klagenfurt und zwar in der Thalia-Filiale am St. Veiter Ring 20.

©Patrick Steiner Das neue Quizspiel „Obergscheid“ wird morgen … ©Patrick Steiner … von Armin Assinger in Klagenfurt präsentiert.