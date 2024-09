Therapiestation „WALKABOUT“ feiert 20-jähriges Bestehen

Gesundheitslandesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) ließ es sich nicht nehmen, in seinen Grußworten die Bedeutung dieser Einrichtung zu betonen. „WALKABOUT hat in den vergangenen zwanzig Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass der Weg aus der Abhängigkeit möglich ist“, betonte Dr. Kornhäusl in seiner Rede und würdigte die herausragende Rolle der Einrichtung in der steirischen Suchthilfe.

„Wege aus der Abhängigkeit zurück in ein selbstbestimmtes Leben“

Auch zahlreiche Wegbegleiter und Partner waren vor Ort, um diesen besonderen Anlass gebührend zu feiern. Die Festrede hielt Prim. Dr. Friedrich Rous, der als ärztlicher Leiter von WALKABOUT die Erfolge der letzten zwei Jahrzehnte präsentierte. „WALKABOUT bietet suchtkranken Menschen Wege aus der Abhängigkeit zurück in ein selbstbestimmtes Leben“, erklärte Dr. Rous. In den letzten 20 Jahren hat die Einrichtung nicht nur viele Leben verändert, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Suchthilfe in der Region geleistet.

©Barmherzige Brüder | Ehemalige und aktuelle Patienten sowie Mitarbeiter von WALKABOUT … ©Barmherzige Brüder | reflektieren die Erfolge der letzten zwei Jahrzehnte. ©Barmherzige Brüder | Der feierliche Abend bietet Gelegenheit, die Weiterentwicklungen und zukünftigen Projekte von WALKABOUT zu präsentieren. ©Barmherzige Brüder | Prim. Dr. Friedrich Rous, Ärztlicher Leiter von WALKABOUT, begrüßt zahlreiche Partner und Wegbegleiter, … ©Barmherzige Brüder | die seit Jahren die Einrichtung unterstützen.

Ein wichtiger Meilenstein in der Suchttherapie

Gegründet wurde WALKABOUT im Jahr 2004 in Kainbach bei Graz als Teil der Barmherzigen Brüder. Der damalige Bedarf an einer spezialisierten Einrichtung für Drogenabhängige war groß. Unter der Leitung von Prim. Dr. Werner Friedl wurde das Fundament gelegt, auf dem die Therapiestation heute steht. 2012 erweiterte WALKABOUT sein Angebot mit der Ambulanz Mariahilf in Graz, um auch ambulante Betreuung anzubieten.

„Patienten dort abzuholen, wo sie im Verlauf ihrer Erkrankung stehen“

Dr. Rous, der seit 2015 die Therapiestation leitet, hebt hervor: „Unser Ziel ist es, die Patientinnen und Patienten dort abzuholen, wo sie im Verlauf ihrer Erkrankung stehen.“ Ein individueller Ansatz sorgt dafür, dass jeder Betroffene die Unterstützung erhält, die er benötigt, um Stabilität und Genesung zu erreichen.

Erfolge und Angebote: Vom Entzug zur Stabilisierung WALKABOUT hat sich im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und bietet heute eine breite Palette an Therapieansätzen an. Zu den innovativen Programmen gehören: Substitutionsgestützte Entwöhnung : Diese Therapieform zielt darauf ab, das Craving zu mindern und eine kontrollierte Drogenersatztherapie zu ermöglichen.

: Diese Therapieform zielt darauf ab, das Craving zu mindern und eine kontrollierte Drogenersatztherapie zu ermöglichen. Rückfallunterbrechung und Nachbetreuung : Diese Programme bieten Unterstützung in Krisenzeiten und helfen, den Behandlungserfolg langfristig zu sichern.

: Diese Programme bieten Unterstützung in Krisenzeiten und helfen, den Behandlungserfolg langfristig zu sichern. Rezeptbefugnis : Das Team kann schneller und gezielter auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten reagieren.

: Das Team kann schneller und gezielter auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten reagieren. Selbsthilfegruppe für Angehörige: In dieser einzigartigen Gruppe finden Angehörige von Suchtkranken einen geschützten Raum für Austausch und Unterstützung.