Anstieg der Insolvenzen in Österreich: Rekordniveau bei Pleiten

Veröffentlicht am 24. September 2024, 09:17

In den ersten drei Quartalen 2024 verzeichnet der Kreditschutzverband KSV1870 einen dramatischen Anstieg der Firmenpleiten um rund ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr.

Deutlicher Anstieg bei Großpleiten

Besonders besorgniserregend ist die Zunahme der Großinsolvenzen, bei denen Unternehmen Passiva von über zehn Millionen Euro aufweisen. Die Zahl dieser Großpleiten hat sich im Jahresvergleich von 27 auf 55 nahezu verdoppelt. Eine der bedeutendsten Pleiten betrifft die österreichische Tochter des US-Elektrofahrzeugherstellers Fisker, die mit Verbindlichkeiten in Höhe von 3,79 Milliarden Euro zu den größten Insolvenzen des Jahres zählt.

Explodierende Passiva

Die vielen Großinsolvenzen haben dazu geführt, dass die gesamten Passiva in den ersten drei Quartalen 2024 auf beeindruckende 14,8 Milliarden Euro gestiegen sind, was einem Anstieg von 683 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Entwicklung verdeutlicht den enormen finanziellen Druck, unter dem viele Unternehmen derzeit stehen.

Keine Besserung in Sicht

Karl-Heinz Götze, Leiter der Insolvenz-Abteilung des KSV, sieht für die kommenden Monate keine Entspannung. „Die Betriebe sind sehr häufig am Limit und müssen sich vermehrt die Existenzfrage stellen“, so Götze im ORF interview. Bis Jahresende rechnet der KSV mit rund 6.500 Insolvenzen – eine Zahl, die zuletzt in der Finanzkrise 2009 erreicht wurde.

Erschreckend hohe Zahl nicht eröffneter Insolvenzen

Eine weitere alarmierende Entwicklung ist der Anstieg der Insolvenzen, die mangels Vermögens nicht eröffnet werden. Über ein Drittel (37 Prozent) aller Insolvenzen fallen in diese Kategorie, was bedeutet, dass die betroffenen Unternehmen nicht einmal die nötigen 4.000 Euro für die Deckung der Gerichtskosten aufbringen können.

Betroffene Branchen

Am stärksten betroffen sind Unternehmen im Handel, gefolgt von der Bauwirtschaft und der Gastronomie. Diese drei Branchen machen knapp die Hälfte aller Unternehmensinsolvenzen in Österreich aus.

Zunahme bei Privatinsolvenzen

Auch bei den Privatkonkursen wird ein Anstieg verzeichnet. Von Jänner bis Ende September 2024 wurden 6.694 Schuldenregulierungsverfahren eröffnet, was einem Anstieg von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis Jahresende erwartet der KSV 9.200 Privatinsolvenzen, etwa 400 Fälle mehr als im Vorjahr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2024 um 09:22 Uhr aktualisiert