„Insolvenzjahr“ in der Steiermark – zwei Firmenpleiten pro Tag

In den ersten drei Quartalen 2024 verzeichnet die Steiermark 543 Unternehmensinsolvenzen, was einem Anstieg von 16,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Veröffentlicht am 24. September 2024

Die Wirtschaft in der Steiermark steht unter Druck: In den ersten drei Quartalen 2024 wurden laut einer Hochrechnung des KSV1870 insgesamt 543 Unternehmensinsolvenzen registriert. Dies entspricht einem Anstieg von 16,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Schnitt bedeutet dies zwei Firmenpleiten pro Tag. Besonders stark betroffen sind erneut der Handel, die Bauwirtschaft sowie die Beherbergung und Gastronomie.

Großinsolvenzen prägen das Bild

Ein Blick auf die Passiva zeigt, dass die Schäden, die aus diesen Insolvenzen resultieren, enorm sind. Die vorläufigen Passiva belaufen sich auf rund 4,16 Milliarden Euro – ein dramatischer Anstieg von 1.586 Prozent im Vergleich zu den Vorjahreswerten. Die Fisker GmbH hat dabei besonders viel zur Entwicklung beigetragen: Ihr Sanierungsverfahren weist vorläufige Passiva von etwa 3,8 Milliarden Euro auf. Selbst wenn man diesen Fall außen vor lässt, bleibt eine beachtliche Summe von rund 365 Millionen Euro übrig, was einem Anstieg von 47,8 Prozent entspricht.

Unsichere Perspektiven für viele Unternehmen

Die wirtschaftliche Lage vieler Betriebe bleibt kritisch. „Die Insolvenzdynamik ist nicht nur im Sommer ungebrochen, sondern wird sich in den kommenden Monaten wohl weiter verstärken“, warnt René Jonke, Leiter KSV1870 Region Süd. Der private Konsum und die Exporte haben zuletzt nachgelassen, was die Situation zusätzlich verschärft. Der KSV1870 rechnet bis zum Jahresende mit insgesamt 720 Firmenpleiten in der Steiermark – das wäre der höchste Wert seit 2016.

Alarmierende Nichteröffnungen

Besonders besorgniserregend ist, dass nahezu jede dritte Insolvenz nicht eröffnet wird. Bis Ende des dritten Quartals 2024 wurden 155 Unternehmensinsolvenzen mangels kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet. Das sind 28,5 Prozent aller Firmenpleiten seit Jahresbeginn und ein Anstieg von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Ein nicht eröffnetes Verfahren bedeutet, dass Gläubiger oftmals keinen Cent von ihren Forderungen zurückerhalten“, erklärt Jonke. Ohne geordnete Insolvenzverfahren wird die Lage der betroffenen Unternehmen nur weiter verschärft.

Branchen im Fokus: Handel, Bau und Gastronomie

Die KSV1870-Analyse zeigt, dass der Handel mit 109 Insolvenzen (+33 % gegenüber 2023) die meisten Fälle verzeichnet. Es folgen die Bauwirtschaft mit 105 Insolvenzen (+44 %) und die Beherbergung/Gastronomie mit 79 Insolvenzen (+8 %). Besonders alarmierend ist der Anstieg im Grundstücks- und Wohnungswesen, der bei 63 Prozent liegt. Der Hochbau ist hier besonders betroffen, mit einer Verdopplung der Insolvenzen im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019.

„Wir müssen mit einem Insolvenzjahr rechnen“

Die derzeitige Insolvenzdynamik wird voraussichtlich auch 2024 anhalten, insbesondere durch das Auslaufen von Bankgarantien und Förderungen. Jonke ist sich sicher: „Wir müssen mit einem Insolvenzjahr rechnen, das es so seit langem nicht gegeben hat.“

