Lugner City stellt Weichen: Geht Simone Lugner leer aus?

Trotz früherer Wünsche von Richard Lugner, seine Ehefrau Simone an seiner Seite in der Geschäftsführung zu sehen, wird diese nun keine leitende Rolle übernehmen. Stattdessen tritt seine Tochter Jacqueline in die Fußstapfen ihres Vaters.

Jacqueline Lugner und Gerald Friede leiten Lugner City

Mit einer offiziellen Aussendung betont die Lugner City, dass Simone Lugner, die nach 72 Tagen Ehe zur Witwe wurde, nicht mehr als ein reguläres Angestelltenverhältnis im Einkaufszentrum haben wird. Im Mittelpunkt der Leitung stehen nun Jacqueline Lugner und der langjährige Geschäftsführer Gerald Friede. „Richard Lugner würde es freuen,“ heißt es in der Aussendung, die auch auf den gestiegenen Umsatz des Zentrums hinweist.

Ungeklärte Fragen um Simone Lugner

Simone Lugner, die in einem Interview kürzlich erklärte, Richard Lugner hätte sie als alleinige Chefin der Lugner City gewollt, scheint sich mit der neuen Rolle ihrer Stieftochter abfinden zu müssen. Ob es zu einer Zusammenarbeit der beiden Frauen kommt, bleibt abzuwarten. Zudem ist die Wohnsituation in der Lugner-Villa für Simone noch unklar, ebenso wie die endgültige Regelung des Erbes.