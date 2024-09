Großeinsatz der Feuerwehr: 46 Menschen bei Brand in Favoriten gerettet

Veröffentlicht am 24. September 2024, 10:07 / ©5 Minuten

Brand in Geschäftslokal verursacht Evakuierung

Das Feuer brach gegen 3 Uhr in einem Geschäftslokal in der Senefeldergasse aus. Durch den Brand wurde das Stiegenhaus des Wohngebäudes stark verraucht, wodurch die Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen waren und bei den Fenstern auf Rettung warteten.

Panik unter den Bewohnern

Einige Mieter gerieten in Panik, was die Feuerwehr dazu veranlasste, eine vollständige Evakuierung des Hauses durchzuführen. 30 Personen konnten mit Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht werden, während sieben weitere über eine Schiebleiter und neun über eine Drehleiter gerettet wurden, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. Zwei schwangere Frauen und ein Kind wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Medizinische Versorgung und Unklarheit über Brandursache

Alle geretteten Personen wurden umgehend der Sondereinsatzgruppe des Rettungsdienstes übergeben und mit Sauerstoff versorgt. Die beiden schwangeren Frauen und das Kind wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unbekannt.