Staatsanwaltschaft ermittelt nach tödlichem Unfall eines Radfahrers

Veröffentlicht am 24. September 2024, 10:58 / ©5 Minuten

Der Unfall ereignete sich am 9. September beim Museumsquartier in Wien, als der Familienvater vorschriftsmäßig bei Grünlicht die Straße überquerte und von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde. Der Radfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz rascher Hilfe durch die Berufsrettung Wien im Krankenhaus verstarb.

Ermittlungen gegen den Autofahrer

Gegen den 30-jährigen Pkw-Lenker, der den Unfall verursacht haben soll, wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Wie die Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, mitteilte, wurde eine Obduktion des Verstorbenen angeordnet. Zudem soll ein Sachverständiger den genauen Unfallhergang klären.

Gedenken und Unterstützung für die Familie

An der Unfallstelle hat die Wiener Fahrrad-Community ein sogenanntes Ghostbike aufgestellt – ein weiß bemaltes Fahrrad, das als Mahnmal für im Straßenverkehr getötete Radfahrer dient. Gleichzeitig haben Freunde der Familie eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um die beiden kleinen Kinder des Verstorbenen zu unterstützen. Ziel ist es, den Kindern zu ihrem 18. Geburtstag ein Geschenk im Namen ihres Vaters zu überreichen, eine Idee, die in enger Absprache mit der Familie umgesetzt wird.