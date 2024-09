Rosentaler Eltern von Automaten schockiert: „Das gehört verboten“

Es ist auf den ersten Blick ein einfacher Automat mit Süßigkeiten, Getränken und Co., der aktuell in Ferlach (Kärnten) für Diskussionen sorgt. Ein großer Aufreger ist dabei in der untersten Reihe zu finden, dort wird nämlich Alkohol angeboten und kann dementsprechend theoretisch rausgedrückt werden. Was den Eltern der Stadtgemeinde im Rosental aber die Haare zu Berge stehen lässt, ist, dass der Automat nur wenige Meter von der Volksschule, der Mittelschule und der HTL entfernt steht. Auch ein Hort und ein Kindergarten seien in unmittelbarer Nähe.

„Ich spreche da sicherlich für viele Eltern“

Ebenfalls stört die Mutter, dass in dem Automaten auch so genannte „Mystery Pakete“ angeboten werden. Das sind nicht abgeholte Pakete bzw. Retouren, die schließlich in solchen Automaten landen. Die Kinder würden Wetten abschließen, wer das bessere Säckchen zieht, so eine besorgte Mutter. „Das gehört verboten“, meint sie gegenüber 5 Minuten. Und weiter: „Ich spreche da sicherlich für viele Eltern.“

©Leserin | Dieser Automat in Ferlach hat unter anderem Bier im Angebot. ©Leserin | In der rechten Hälfte des Automaten in Ferlach gibt es auch Vapes und Mystery Pakete.

Am 16. Juli ist Baumitteilung für Snack-Automat in Ferlach eingereicht worden

Der Stadtgemeinde Ferlach ist diese Situation auf Nachfrage von 5 Minuten bekannt. „Es sind gerade wieder besorgte Eltern an die Gemeinde herangetreten“, erklärt man. Am 16. Juli dieses Jahres sei eine Baumitteilung für die Erstellung eines Podestes mit Überdachung für den Snackautomaten eingereicht worden. „Es wurde uns mitgeteilt, dass ein Snackautomat an dem Standort aufgestellt werden soll“, erinnert sich die Stadtgemeinde.

„Die Gemeinde ist nicht erfreut“

Der Automat wurde nach den Beschwerden auch überprüft. Enthalten seien Soft- und Energy-Drinks, diverse Snacks, alkoholische Getränke wie Bier und Wein, Vapes und eben Mystery-Pakete. „Die Gemeinde ist nicht erfreut, dass so ein Automat in unmittelbarer Schulnähe aufgestellt wurde“, meint die Stadtgemeinde gegenüber 5 Minuten weiter. Bei den alkoholischen Getränken und den Vapes sei jedoch vorgesorgt worden, der Betreiber habe „alle Jugendschutzvorkehrungen getroffen, indem der Zugang mittels Altersbeschränkung 18+ kontrolliert wird“ – wie das auch bei den gängigen Zigarettenautomaten üblich sei.

Wie wird die Altersbeschränkung bei Zigarettenautomaten kontrolliert? Für die Alterskontrolle muss man erwachsen sein und eine gültige Bankomatkarte an den betreffenden Automaten halten, besteht man die Altersprüfung, kann man sich den Artikel (Zigaretten oder in dem besonderen Fall Alkohol) kaufen.

Das bereitet der Stadtgemeinde Sorgen

Mehr Sorgen würden der Stadtgemeinde aber die ungesunden Snacks sowie die Mystery-Pakete bereiten. „Hierfür ist keine Altersbeschränkung vorgesehen und niemand weiß, was in den Paketen enthalten ist“, so die Stadtgemeinde misstrauisch. Dagegen vorzugehen werde jedoch „sehr schwierig“ sein, da der Automat auf einem Privatgrundstück in der Dollichgasse stehe. Mit dem Betreiber möchte man sich in Verbindung setzen und ihm die Besorgnis der Bevölkerung mitteilen. „Darüber hinaus werden wir anregen, auch für die Mystery-Pakete eine Altersabfrage einzuführen“, so die Stadtgemeinde abschließend. Der Betreiber konnte für ein Statement noch nicht erreicht werden.