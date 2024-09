Neues Gymnasium in Graz seit 30 Jahren eröffnet

Die neue AHS Reininghaus wurde am Montag, dem 23. September 2024, eröffnet.

Veröffentlicht am 24. September 2024, 11:21 / ©Stadt Graz/Fischer

Es ist Teil des neuen Bildungszentrums in Reininghaus, Graz, das bereits im September 2024 mit der größten Volksschule der Steiermark an den Start ging. Rund 900 Schüler und Schülerinnen werden dort ab sofort in 36 Klassen von einem 100-köpfigen Lehrteam unterrichtet.

45 Millionen Euro für die Zukunft

Rund 45 Millionen Euro wurden in das 11.000 m² große Schulgebäude investiert. Das Projekt wurde von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) im Auftrag des Bildungsministeriums umgesetzt. Insgesamt 38 Planungsfirmen hatten ihre Entwürfe eingereicht – am Ende überzeugte das Grazer Architektenteam ARGE j-c-k rund um Architektin Sandra Janse, das schon beim Bau der Volksschule Reininghaus erfolgreich war.

©Hannes Buchinger Die AHS Reininghaus is Graz.

Klimafreundliches Vorzeigeprojekt

Die AHS Reininghaus setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Das Gebäude wurde nach dem „Klimaaktiv Gold Standard“ errichtet – dem höchsten Standard für energieeffizientes Bauen. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sorgt für den Grundbedarf an Strom und das gesamte Schulgebäude wird energiesparend belüftet und gekühlt. Die Beheizung erfolgt über Abwärme aus der nahegelegenen Marienhütte, die über ein Wärmenetz in die Schule geleitet wird.

Sportparadies auf dem Dach

Auch für sportliche Aktivitäten ist bestens gesorgt. Auf der begrünten Dachlandschaft finden sich eine 60-Meter-Laufbahn, Fitnessmeile, Funcourts, ein Schachbrett und sogar eine Boulderwand. Zusätzlich gibt es drei Turnhallen im Untergeschoss, die auch externen Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung stehen. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) lobte bei der Eröffnung die AHS Reininghaus als „Meilenstein für nachhaltiges Bauen im Bildungsbereich“.