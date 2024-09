Brand in Wien: 77-jährige Hausbesitzerin schwer verletzt

Veröffentlicht am 24. September 2024, 11:41 / ©AdobeStock/ luftklick

Feuer im Einfamilienhaus

Gestern Vormittag brach in einem Einfamilienhaus in der Eßlinger Hauptstraße ein Brand aus. Die 77-jährige Hausbesitzerin befand sich zum Zeitpunkt des Feuers noch im Haus. Als die Berufsfeuerwehr Wien eintraf, stand das Gebäude bereits teilweise in Flammen.

Rettungseinsatz

Die Feuerwehr konnte die schwer verletzte Frau aus dem brennenden Haus retten. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist ernst.

Verkehrsbehinderungen

Die Eßlinger Hauptstraße musste während des Feuerwehreinsatzes vorübergehend gesperrt werden, was zu Verkehrsverzögerungen führte. Gegen Mittag konnten die Sperren wieder aufgehoben werden.

Ermittlungen laufen

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen, die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar.