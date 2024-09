Mehrere Sachbeschädigungen: Mann mit Hammer festgenommen

Veröffentlicht am 24. September 2024, 11:44 / ©5 Minuten

Beschädigte Fahrzeuge und ausgesprühte Feuerlöscher

Gestern Nacht alarmierte ein Mann die Polizei, nachdem er in einer öffentlichen Garage in Floridsdorf mehrere beschädigte Fahrzeuge und ausgesprühte Feuerlöscher entdeckt hatte. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf begannen sofort mit der Sachverhaltsklärung.

Weitere Sachbeschädigungen

Während der Ermittlungen wurde ein weiteres Funkstreifenfahrzeug zu einer nahegelegenen Örtlichkeit gerufen. Ein Mann soll mit einem Hammer auf Schaufensterscheiben eingeschlagen haben. Die Polizei fand im Bereich Am Spitz mehrere beschädigte Auslagenscheiben vor.

Festnahme des Verdächtigen

Der Tatverdächtige, ein 41-jähriger Österreicher, wurde kurz darauf in der Schloßhofer Straße festgenommen. Die Beamten fanden bei ihm einen Hammer, der sichergestellt wurde. Der Mann steht im Verdacht, sowohl die Fahrzeuge in der Garage als auch die Schaufensterscheiben beschädigt zu haben. Er befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.