Sanierungsplan steht: Vianello wird mit 5 Filialen weitergeführt

Am 26. Juni wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gegen das Unternehmen VIANELLO GmbH, das seinen Sitz in Magdalensberg hat, eröffnet. Heute, am 24. September, wurde im Konkusverfahren gegen das Unternehmen über den Sanierungsplan abgestimmt. Der Vorschlag wurde von den Gläubigern angenommen, wie der KSV1870 in einer Presseaussendung bekannt gab.

1.102.869 Euro an Insolvenzforderungen anerkannt

In der Aussendung heißt es: „Die Gläubiger erhalten jeweils eine Quote von 50 Prozent, zahlbar binnen 14 Tagen nach Annahme, nicht vor rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans.“ Insgesamt wurden gegen das Unternehmen Insolvenzforderungen in Höhe von ca. 1.271.458 Euro angemeldet, wovon rund 1.102.869 Euro anerkannt wurden. Betroffen sind insgesamt 125 Gläubiger inklusive Dienstnehmer.

Fünf VIANELLO-Filialen werden weitergeführt

Nach Beschlüssen des Landesgerichts Klagenfurt vom 28. Juni und 6. August wurden die VIANELLO-Filialen in Vösendorf, Gerasdorf, Wien, Fohnsdorf, Wolfsberg und Klagenfurt geschlossen. Weitergeführt werden die fünf Filialen in Villach, Leoben, Simmering, Graz und Salzburg mit insgesamt 19 Dienstnehmern.