Neues Zuhause für die Ordnungshüter: Polizeistation Irdning ist umgezogen

Mit der Eröffnung der neuen Dienststelle helfen moderne und zeitgemäße Standards acht Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Irdning bei der Dienstverrichtung. Die Dienststelle ist um über 100 m² auf 230 m² angewachsen und hat den Dienstbetrieb bereits seit Anfang Juli aufgenommen. Zudem ist die Polizeiinspektion Irdning die erste Dienststelle in Österreich, die im Rahmen des Pilotprojektes „Ergonomische Büromöbel“ mit ergonomischen Möbeln ausgestattet wurde. „Für moderne und zeitgemäße Polizeiarbeit bedarf es Ausrüstung und Ausstattung, die auf der Höhe der Zeit ist. In den letzten fünf Jahren wurden daher in der Steiermark 41 Dienststellen neu gebaut oder generalsaniert. Das entspricht rund einem Viertel aller steirischen Polizeidienststellen“, so Innenminister Gerhard Karner.

©LPD Stmk/Martinelli Feierliche Eröffnung der neuen Polizeistation in Irdning: Innenminister Gerhard Karner betont die Bedeutung moderner Polizeiarbeit. ©LPD Stmk/Martinelli Die neuen, ergonomischen Möbel bieten den Ordnungshütern optimale Arbeitsbedingungen

Zukünftige Herausforderungen entschlossen angehen

Bereits seit 1850 sorgt die Exekutive in Irdning für die Sicherheit der Menschen in der Region. Durch die, für die Region äußerst positive, Zunahme von Freizeitsportlerinnen und -sportlern in den Bergen und Skigebieten (Riesneralm, Planneralm) entstehen auch vermehrt Alpinunfälle. Diese Herausforderungen wird die Polizeiinspektion mit der neuen Dienststelle entschlossen angehen. Landespolizeidirektor-Stellvertreter Alexander Gaisch war es wichtig, den Stellenwert der neuen Dienststelle für die Region richtig einzuordnen: „Diese neue Dienststelle steht nicht nur für moderne Technik und bessere Ausstattung, sondern vor allem für unser gemeinsames Versprechen, Tag für Tag für die Sicherheit und das Vertrauen der Menschen einzustehen. Sie symbolisiert den festen Zusammenhalt zwischen der Polizei und der Gemeinschaft, um die Herausforderungen von morgen entschlossen anzugehen.“

Feierlichkeit

Für die musikalische Umrahmung der Feierlichkeit durfte die Polizeimusik Steiermark nicht fehlen. Die Dienststelle wurde im Anschluss an die Eröffnungsfeier von den Ehrengästen und den diensthabenden Polizistinnen und Polizisten gemeinsam besichtigt.