Beliebter „Kirchenwirt“ ist insolvent – über 1,2 Millionen Euro Passiva

Der traditionsreiche „Kirchenwirt Hengsberg“ in Hengsberg in der Südsteiermark steht vor einer großen Herausforderung. Isabella Bernhardt, die Betreiberin des beliebten Gastronomiebetriebs, hat am heutigen Dienstag, dem 24. September 2024, beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz Insolvenz angemeldet. Aktuell werden drei Dienstnehmer beschäftigt. Ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung wurde eingereicht. Die Passiva belaufen sich auf rund 1,24 Millionen Euro – doch die Hoffnung auf eine positive Wende bleibt.

Ehepaar Bernhardt prägten den „Kirchenwirt Hengsberg“

Isabella Bernhardt und ihr Ehemann übernahmen 2016 den „Kirchenwirt“ und erwarben 2018 die zuvor gepachtete Betriebsliegenschaft zur Hälfte, „wobei hier erhebliche Kreditmittel in Anspruch genommen worden sein dürften“, so der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Mit viel Engagement investierten sie in die Verbesserung des Betriebs und schufen einen beliebten Treffpunkt in der Region. Doch die COVID-19-Pandemie stellte alles auf den Kopf.

Doch die Pandemie veränderte alles

„Nachfolgend kam es bekanntlich zur COVID-19 Pandemie und zu den bekannten Betriebsschließungen“, heißt es seitens des Alpenländischen Kreditorenverbands. Die Betriebsschließungen führten zu einem massiven Liquiditätsengpass, der die finanziellen Rücklagen aufzehrte. Zinsdienste konnten nicht mehr geleistet werden und Rückstände bei der Abgabenbehörde sowie der Sozialversicherung machten die Situation noch prekärer.

„Kirchenwirt Hengsberg“ kämpft mit 1,2 Millionen Euro Passiva

Laut Gläubigerliste belaufen sich die Verbindlichkeiten auf über 1,2 Millionen Euro, wobei etwa 1,14 Millionen Euro auf Bankverbindlichkeiten entfallen. Die Aktiva, die aus dem Hälfteanteil an der Betriebsliegenschaft sowie der Geschäfts- und Betriebsausstattung bestehen, werden auf maximal 350.000 Euro geschätzt. Im Fall einer Zerschlagung des Betriebs drohen jedoch erhebliche Wertverluste.

Fortsetzung des „Kirchenwirt Hengsberg“ wird angestrebt

Trotz der düsteren Aussichten zeigt sich das Ehepaar Bernhardt optimistisch. „Angestrebt wird die Fortführung des Unternehmens, zumal auf eine gute Buchungslage, insbesondere

im Hinblick auf die anstehenden Weihnachtsfeiern, verwiesen wird“, heißt es seitens des AKVs. Um das Unternehmen zu retten, streben die Bernhardts an, mit der Gläubigerschaft einen Sanierungsplan abzuschließen, der eine Rückzahlung von 20 Prozent innerhalb von 24 Monaten vorsieht.

