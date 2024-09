Klagenfurter Wasserkrise: Parteien fordern Aufklärung und kritisieren späte Warnung

Seit 20. September ist bekannt, dass das Leitungswasser in Klagenfurt durch Enterokokken-Bakterien verunreinigt ist. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, Wasser abzukochen oder im Supermarkt zu kaufen. Diese Empfehlung sorgte in den letzten Tagen für regelrechte Runs auf die Supermärkte und teilweise leere Regale. Leser berichteten gegenüber 5 Minuten, dass sie einfach das an Wasser gekauft hätten, was sie noch bekommen konnten. Nun reagieren auch die Klagenfurter Volkspartei, die FPÖ Klagenfurt das Team Kärnten auf die aktuelle Wasserkrise – mit harscher Kritik.

ÖVP fordert lückenlose Aufklärung des Sachverhalts

„Die Verunreinigung von Trinkwasser, wie man es in Klagenfurt bis dato nicht erlebt hat, stellt eine Ausnahmesituation dar. Information und Transparenz sind in einer solchen Lage enorm wichtig. Daher haben wir zehn Fragen an die Verantwortlichen, um den Sachverhalt aufzuklären“, fordert ÖVP-Stadtparteiobmann Markus Malle mehr Informationen ein. Von besonderem Interesse ist dabei, wann die Informationen rund um die Belastung des Trinkwassers vorgelegen sind und wann die Öffentlichkeit darüber informiert wurde. Derzeit kursieren Gerüchte, dass vor allem vulnerable Gruppen, wie Kindergärten und Altersheime noch nicht mit ausreichend Trinkwasser versorgt sind. „Aufgrund der aktuellen Situation fordern wir Bürgermeister Scheider auf, einen Vertreter der Stadtwerke zur morgen stattfindenden Sitzung des Gemeinderates einzuladen, um die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wie auch die Bürgerinnen und Bürger über den derzeitigen Stand und die weiteren Schritte zu informieren“, erklärt ÖVP-Clubobmann Julian Geier.

FPÖ kritisiert späte Information der Klagenfurter Bevölkerung

Ähnliche Kritik kommt seitens der Klagenfurter FPÖ. „Die Belastung des Klagenfurter Trinkwassers weitet sich mittlerweile zu einem Skandal aus, sagt heute der Klubobmann der Freiheitlichen im Klagenfurter Gemeinderat Andreas Skorianz. „In den Kindergärten hat man schon letzten Mittwoch vom Gebrauch des Trinkwassers gewarnt. Die Bevölkerung wurde aber erst 48 Stunden später am Freitag informiert. Die Trinkwasserbrunnen der Stadt sind noch am Montag ohne Warnung in Betrieb gewesen. Ein Krisenmanagement für einen solchen Fall gibt es offensichtlich in Klagenfurt nicht“, kritisiert Skorianz. Weiters stellt er sich die Frage, warum das neue SMS-Warnsystem nicht zum Einsatz gekommen ist und kritisiert, dass eigentlich vom Wasseranbieter genügend Vorräte für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung gestellt hätten werden sollen. „Hamsterkäufe bei Supermärkten sollten in so einem Fall überhaupt nicht notwendig sein“, so Skorianz. Auch seitens der FPÖ wird eine Aufklärung der Wassercausa in der morgigen Gemeinderatssitzung gefordert.

Team Kärnten: Skandalöses Verhalten der ÖVP und FPÖ

Scharf ins Gericht geht heute der Klagenfurter Klubobmann des Team Kärnten, Patrick Jonke, mit den beschämenden und skandalösen Aussagen des ÖVP-Klubobmannes Markus Malle und des FPÖ-Klubobmannes Andreas Skorianz zu der am Freitag bekannt gewordenen Trinkwasserverunreinigung. Der Stadt, den Stadtwerken, der Gesundheitsabteilung und auch Bürgermeister Christian Scheider wird unterstellt, dass die Bevölkerung bewusst zu spät informiert worden wäre. „Die Gesundheitsabteilung sowie die Stadtwerke haben unverzüglich nach Vorliegen der verunreinigten Wasserproben die Klagenfurter Bevölkerung informiert und vor dem Genuss des Trinkwassers gewarnt. Gemeinsam mit den Stadtwerken hat dann Bürgermeister Scheider mit der kostenlosen Ausgabe von Trink- bzw. Mineralwasser begonnen“, führt Jonke aus.

Jonke: „Dieses Vorgehen ist ungeheuerlich!“

Diese Aktion wurde täglich ausgeweitet, mittlerweile werden Schulen, Kindergärten, Alters- und Pflegeheime flächendeckend von den Stadtwerken, der Sozialabteilung und der Berufsfeuerwehr rund um die Uhr mit Trinkwasser versorgt. Beeinträchtige Personen, die das Haus nicht verlassen können, werden ebenfalls auf Wunsch mit Trinkwasser direkt versorgt. Patrick Jonke: „Statt, dass ÖVP und FPÖ an der Beseitigung dieser unverschuldeten Misere beitragen, versuchen sie nun mit unlauteren Mitteln, Tage vor der Nationalratswahl, politisches Kleingeld daraus zu schlagen! Dieses Vorgehen ist ungeheuerlich“. Für die morgige Gemeinderatssitzung hat daher Bürgermeister Christian Scheidler im Sinne einer umfassenden Aufklärung des Gemeinderates sowie der Klagenfurter Bevölkerung Vertreter der Stadtwerke und der Gesundheitsabteilung eingeladen. „Dabei wird sich dann zeigen, wie unzutreffend die Vorwürfe bzw. Anschuldigungen sind“, so Klubobmann Jonke abschließend.

Update zur Wassersituation am Donnerstag erwartet

In einer Pressekonferenz gaben die Verantwortlichen der Stadt Klagenfurt gestern bekannt, dass das Leitungswasser vor dem Trinken weiterhin abgekocht werden solle und dass die Fehlerquelle noch nicht gefunden wurde. Neue Erkenntnisse werden erst am Donnerstag erwartet. Auch die Gastronomie steht aufgrund der Wasserverunreinigung vor Herausforderungen. So werden etwa in den Klagenfurter McDonald’s-Filialen bis auf Weiteres nur mehr geschlossene Getränke angeboten. Die Wasserkrise in Klagenfurt hat teilweise bereits zu kuriosen Auswüchsen geführt: So bot jemand auf der Plattform willhaben.at diverse stille Wasser an – zu einem Literpreis von 15 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2024 um 13:56 Uhr aktualisiert