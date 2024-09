Nach Flucht in die Türkei: Verurteilter 31-Jähriger in Linz geschnappt!

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen, der wegen geschlechtlicher Nötigung zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde, versuchte sich seiner Strafe zu entziehen. Das Landesgericht Linz hatte ihn am 12. September 2023 rechtskräftig verurteilt, doch im Mai 2024 wurde er von der Polizei zur Festnahme ausgeschrieben, nachdem er ins Ausland geflohen war.

Flucht in die Türkei endet am Flughafen Linz: Verhaftung bei Einreise

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich konnte festgestellt werden, dass sich der Gesuchte in die Türkei abgesetzt hatte. Dort hielt er sich über Monate auf, um der Haftstrafe zu entkommen. Am 18. September 2024 endete die Flucht des Mannes. In enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt konnte er am Flughafen Linz-Hörsching bei seiner Rückkehr nach Österreich verhaftet werden. Der 31-Jährige versuchte, unerkannt ins Land einzureisen, offenbar weil ihm die finanziellen Mittel ausgegangen waren. Kurz nach seiner Ankunft wurde er festgenommen und direkt in die Justizanstalt Linz überstellt.