Räumung! Heimgärten müssen Bauprojekt weichen – Grazer verzweifelt

„Die Heimgartenanlage auf den Siemens-Gründen fällt Bautätigkeiten im Zusammenhang mit der Remise Alte Poststraße zum Opfer. Diese muss Richtung Osten ausgebaut werden – zwischen Remise und den neu entstandenen Baugrundstücken entlang der Asperngasse wird als Puffer eine öffentliche Parkanlage geschaffen. Besonders bitter ist jedoch der Wegfall der Heimgärten, der durch die Umwidmung unumgänglich ist“, heißt es seitens des Korruptionsfreien Gemeinderatklubs (KFG)

„Immer wieder wurde versichert, dass eine Alternative angeboten wurde“

Seit Jahren kämpft die KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher an der Seite der Heimgärtner. Ihre Kritik: „Immer wieder wurde uns versichert, dass allen Heimgärtnern eine Alternative angeboten wurde – doch das stimmt einfach nicht!“ Besonders betroffen ist eine Gruppe von Heimgärtnern, die in keinem Verein organisiert sind. „Dieser Gruppe wurde entgegen aller Zusicherungen kein Alternativplatz angeboten. Zudem besitzen oft ältere Menschen einen Heimgarten, die einen Umzug in eine neue Anlage in einer anderen Gegend einfach nicht schaffen“, so Schönbacher.

Räumung soll bis zum 30. September 2024 erfolgen

Mitte September erhielten die Gärtner dann den Schock ihres Lebens: Ein Schreiben einer Immobilienverwaltung, datiert auf den 6. September, erreichte sie erst am 16. September, wird weiter seitens des KFGs ausgeführt. Darin stand der Widerruf der Benützungsvereinbarung und die Aufforderung, die Parzellen bis spätestens 30. September 2024 zu räumen – keine zwei Wochen Zeit.

Heimgärtner verzweifelt

Viele Heimgärtner sind dadurch schlichtweg verzweifelt: „Ich kann es nicht fassen, dass so rücksichtslos mit den Menschen vor Ort umgegangen wird. Die Besitzer solcher Anlagen sind wirklich ältere Personen, oftmals ohne Auto und mit wenig Mitteln, um so eine Räumung von heute auf morgen organisieren und finanzieren zu können. Ruft man unter der angegebenen Nummer der Immobilienverwaltung an, kommt man sofort in die Mobilbox“, schildert Schönbacher die aktuelle Situation.

„Es kann doch nicht sein, dass die Stadt hier tatenlos zusieht“

Seitens der Holding verweist man zur Immobilienabteilung, welche für das Grundstück an sich zuständig ist. Ein zeitlicher Aufschub der Räumung kann aufgrund der Dringlichkeit des Bauvorhabens seitens der Holding nicht genehmigt werden. „Alles, was sich die Menschen vor Ort wünschen, sind Container, wo sie ihre Sachen fachgerecht entsorgen können. Es kann doch nicht sein, dass die Stadt hier tatenlos zusieht und man nicht im Sinne einer sozialgerechten Lösung den Menschen unter die Arme greift. Mein dringender Appell ergeht daher an die zuständigen Stellen der Stadt, ein paar Container für die Leute vor Ort aufzustellen, denen der Abschied ohnehin schon schwer genug fällt!“