KMG-Kundencenter am Heiligengeisplatz wiedereröffnet

Veröffentlicht am 24. September 2024, 14:38 / ©Bernhard Horst/STW

Mehrere Monate musste das Kundenservice Mobilität am Heiligengeistplatz nach einem technischen Gebrechen geschlossen bleiben. Im Zuge der Generalsanierung und dem technischen Umbau wurde die Gelegenheit genutzt, um auf die veränderten Bedürfnisse der Kunden zu reagieren. Es folgte eine entsprechende Umgestaltung und Modernisierung der Räumlichkeiten, der Infrastruktur und der Servicemöglichkeiten vor Ort, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Geschaffen wurde ein großer, heller und freundlicher Wartebereich und zwei gut zugängliche Kundenschalter.

Nun stehen die Türen wieder offen

Seit wenigen Wochen stehen die Türen des Kundencenters mit einem neuen, überarbeiteten Konzept wieder offen. Der umfangreiche, barrierefreie Selfservice-Bereich bietet eine Vielzahl neuer Serviceoptionen. Am interaktiven Self-Service Automat können z.B. Abfahrtszeiten der Busse, individuelle Routenplanung, Linienpläne, Tarife und Preise abgerufen werden. Informationen gibt es auch zur KlagenfurtMobil-App und zur Kundenkarte. Besonders praktisch ist der große Monitor mit Anzeige der Abfahrtszeiten der KMG- Busse in Echtzeit. Im Kundenservice besteht auch die Möglichkeit zur Entwertung der Fahrkarten. Selbstverständlich bleibt auch die gewohnte persönliche Betreuung bestehen, die von den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern besonders geschätzt wird. Neu ist in diesem Zusammenhang das Ticketsystem (Nummer ziehen) im Wartebereich. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Montag bis Freitag von 6.30 bis 14.30 Uhr.

Scheider: Kundencenter noch flexibler und moderner

Bürgermeister Christian Scheider äußert sich zur Wiedereröffnung des KMG-Kundencenters: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundenservice am Heiligengeistplatz zeichnen sich seit jeher durch Freundlichkeit und Kompetenz aus, dafür bedanke ich mich. Das neue Kundencenter ist noch flexibler, freundlicher und moderner und besticht mit zusätzlichen Leistungen. Der persönliche Kontakt zu den Kundinnen und Kunden steht weiterhin an oberster Stelle.“

Wassermann: Für persönliche Beratung

Stadträtin Sandra Wassermann zeigt sich ebenso erfreut: „Als ÖPNV-Referentin freut es mich, dass das Kundencenter am Heiligengeistplatz als wichtiger und notwendiger Anlaufpunkt für die Bevölkerung modernisiert wurde und bestehen bleibt. Ich setze mich dafür ein, dass unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche Beratungen zur Verfügung stehen und nicht durch Computer oder Maschinen ersetzt werden.“

KMG: Auch ein Selbstbedienungsbereich für mehr Komfort

KMG-Geschäftsführer Hansjörg Schusser betont anlässlich des moderniesierten Kundencenters: „Mit großer Freude können wir die Wiedereröffnung des frisch renovierten Kundencenters bekanntgeben. Ab sofort stehen unseren Kundinnen und Kunden nicht nur unsere gewohnten Dienstleistungen zur Verfügung, sondern auch ein Selbstbedienungsbereich der nach Fertigstellung noch mehr Komfort und Flexibilität bietet. Unser besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit großem Einsatz zum Erfolg des Projekts beigetragen haben.“ KMG-Geschäftsführer Wolfgang Hafner: „Durch die Sanierung ist es gelungen, dass am größten innerstädtischen Busbahnhof eine Anlaufstelle für unsere Fahrgäste langfristig erhalten bleibt und so den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden ermöglicht.“