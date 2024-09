„Obergscheid“: Armin Assinger präsentiert neues Quiz im Grazer Citypark

Um 17 Uhr erwartet die Besucher:innen ein unterhaltsamer Quiz-Nachmittag mit dem bekannten TV-Moderator Armin Assinger. In Kooperation mit der Buchhandlung Morawa stellt Assinger am Panorama Platz sein neues Quiz „Obergscheid – Das Österreich-Quiz für Schlauberger“ vor. Das Spiel fordert das Wissen über Österreich mit witzigen und teils skurrilen Fragen heraus. Zusätzlich wird Assinger live vor Ort das Publikum testen und das Quiz für einige glückliche Teilnehmer:innen verlosen.

Genussreise beim Interspar

Feinschmecker sollten sich den 3. Oktober ebenfalls vormerken, denn von 16 bis 20 Uhr lädt der neue INTERSPAR im CITYPARK zur „INTERSPAR-Genussreise“ ein. Erstmals in der Steiermark können Besucher:innen an verschiedenen Genussstationen Spezialitäten entdecken und verkosten, während ein DJ für die passende musikalische Untermalung sorgt. Der Eintritt von 5 Euro kommt dem SOS-Kinderdorf zugute.

Shoppingday für Schnäppchenjäger

Für Schnäppchenjäger bietet der CITYPARK ebenfalls Grund zur Freude: Am 3. Oktober findet der beliebte Shoppingday statt. Viele Shops bieten an diesem Tag exklusive Rabatte und Aktionen, um die aktuelle Herbstmode und weitere tolle Angebote zu ergattern.

Weitere Veranstaltungen

Neben den Highlights am 3. Oktober warten auch an den Folgetagen spannende Events im CITYPARK. Am Fr., den 4. Oktober findet ein Umwelt-Aktionstag zum Thema „Re-Use: Wiederverwenden statt Wegwerfen“ in Kooperation mit dem Umweltamt Graz und der Holding Graz Abfallwirtschaft statt. Am Sa., den 5. und So., den 6. Oktober lädt die Schallplattenbörse, organisiert von RECORDFAIR-AUSTRIA, Musikliebhaber:innen dazu ein, in einem umfangreichen Angebot an Vinyl, CDs und vielem mehr zu stöbern.