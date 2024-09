Traumabewältigung nach Hochwasserkatastrophen: Wer Betroffenen jetzt hilft

Veröffentlicht am 24. September 2024, 14:59 / ©pexels / SHVETS production

Nach der Hochwasserkatastrophe sind nicht nur Häuser und Straßen zerstört, sondern auch das Leben vieler Menschen. Der Verlust von Hab und Gut oder sogar nahestehenden Personen hinterlässt oft seelische Narben, die sich nicht von allein heilen. Doch für Betroffene gibt es Unterstützung, um die psychischen Folgen zu verarbeiten.

Hilfe rund um die Uhr: AKUTteam Niederösterreich

Bei einem psychischen Notfall oder wenn man das Gefühl hat, in eine Krise zu geraten, stehen mehrere Anlaufstellen zur Verfügung. Eines dieser Angebote ist das AKUTteam Niederösterreich, das täglich rund um die Uhr unter der Nummer 0800 144244 erreichbar ist. Diese soziale Einrichtung hilft Menschen, die plötzlich von Schicksalsschlägen getroffen werden.

Krisenintervention durch Telefonseelsorge

Ebenfalls Hilfe bietet die Telefonseelsorge, die man unter der Notrufnummer 142 täglich kontaktieren kann. Ob telefonisch, per E-Mail oder im Chat – die Berater sind darauf spezialisiert, Menschen in Krisenzeiten zur Seite zu stehen.

Vertrauliche Unterstützung für Jugendliche

Für jüngere Betroffene gibt es spezielle Angebote. Die Ö3-Kummernummer bietet Jugendlichen eine vertrauliche Anlaufstelle bei persönlichen Krisen. Täglich von 16.00 bis 24.00 Uhr kann man hier unter der Nummer 116 123 Unterstützung suchen – egal, ob es um Liebeskummer, Mobbing oder depressive Verstimmungen geht.

Online-Hilfe für die junge Generation

Darüber hinaus existiert mit istOKAY.at eine Online-Plattform, die sich speziell an Jugendliche richtet. Das Selbsthilfeprogramm wurde von der Donau-Universität Krems entwickelt und soll jungen Menschen helfen, ihre psychische Gesundheit zu stärken. Die Plattform bietet einfache Tipps und Anleitungen, um nach Krisen den Weg zurück in den Alltag zu finden.

Unterstützung für Einsatzkräfte: Peer-Sonderdienst

Auch spezifische Hilfsangebote für Einsatzkräfte gibt es. Feuerwehrleute, die nach belastenden Einsätzen Unterstützung benötigen, können sich an ihren Kommandanten wenden. Dieser kann den Peer-Sonderdienst hinzuziehen, um die Traumabewältigung zu begleiten.

Beratung für Jugendliche im Jugendzentrum

Jugendliche, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, haben auch die Möglichkeit, persönliche Beratung im Jugendzentrum Steppenwolf in Anspruch zu nehmen. Das Zentrum bietet mittwochs von 16 bis 18 Uhr individuelle Beratungen an – allerdings nur mit vorheriger Anmeldung. Donnerstags und freitags ist das Zentrum von 14 bis 20 Uhr geöffnet.