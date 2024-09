Energie AG Umwelt Service erweiterte Standort in Mühldorf

Mit vielen langjährigen Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnern feierte die Energie AG Umwelt Service GmbH am Standort in Mühldorf die nun abgeschlossene Standort-Erweiterung, die noch bessere Services für Kunden verspricht. Auch Umwelt-Landesrätin Sara Schaar, Referentin für Abfallwirtschaft, überzeugte sich von den gesetzten Maßnahmen – konkret wurde das Gelände um 6.500 Quadratmeter erweitert und das örtliche Altstoffsammelzentrum der Gemeinden Lurnfeld, Mühldorf und Reißeck ausgebaut und attraktiviert.

Der Grund für die Erweiterung

Grund für die Erweiterung des Standortes in Mühldorf – Baubeginn war im Juli 2022 – war eine stetige Steigerung der Anliefermengen sowie die Vielfältigkeit der angelieferten Abfälle, die eine Quellensortierung erforderlich macht. Außerdem wurde eine neue Halle (1.650 m2) gebaut, wobei als Dach eine rund 265 kWp starke Photovoltaik-Anlage dient. Mit der Kraft der Sonne wird der Standort Mühldorf somit bilanziell energieautark. Regionale Partnerfirmen sorgten für die Installation. Insgesamt wurden 1,4 Millionen Euro in den Ausbau investiert.

Landesrätin Schaar: „Ein wichtiger Schritt“

„Die Eröffnung der neuen Halle markiert einen wichtigen Schritt für die nachhaltige Abfallwirtschaft in der Region. Mit dieser innovativen Überdachung setzt die Energie AG ein starkes Zeichen für Klimaschutz und Ressourcenschonung. Hier wird gezeigt, dass moderne Abfallentsorgung und erneuerbare Energie Hand in Hand gehen können – zum Wohl unserer Umwelt und zukünftiger Generationen“, gratulierte Schaar zur Eröffnung.

Weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

Karl Jancsik, Regionalleiter für Kärnten und Osttirol, über weitere Vorteile: „Die Standort-Erweiterung ermöglichte es, ein neuartiges Verkehrskonzept umzusetzen, wodurch Wartezeiten und Wege verkürzt werden können.“ Damit werden auch Arbeitsabläufe optimiert und die Arbeitssicherheit gesteigert. „Mit der Erweiterung des Standorts und des Altstoffsammelzentrums konnten wir einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Kundenorientierung setzen, was für uns als regionale Entsorgungspartnerin von besonderer Relevanz ist“, so Lukas Wessely und Thomas Kriegner-Gruss, die Geschäftsführer der Energie AG Umwelt Service GmbH. Die Feierlichkeiten in Mühldorf wurden von der Dorfmusik Mühldorf, der Kinder-Schuhplattlergruppe Göriach und der Band „Berglandpower“ musikalisch umrahmt.

Regionale Entsorgungspartnerin mit 24 Standorten

Die Energie AG Umwelt Service GmbH ist österreichweit mit 24 Standorten als regionale Entsorgungspartnerin für Kommunen, Gewerbe und Industrie sowie Privathaushalte tätig. In Mühldorf haben im kommunalen Altstoffsammelzentrum rund 7.700 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Lurnfeld, Mühldorf und Reißeck von Montag bis Freitag eine einfache Möglichkeit zur Entsorgung.

©Peter Schober Am Foto: Team der Energie AG Umwelt Service GmbH am Standort in Mühldorf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2024 um 17:00 Uhr aktualisiert