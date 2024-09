Täter zwängten sich durch Türe: Kabel gestohlen

Bisher unbekannte Täter zwängten sich in einen Lagerraum und stahlen Kupferkabel und Kabeltrommeln.

In der Zeit von 20. bis 23. September gelangten bisher unbekannte Täter durch Aufzwängen einer Türe in den Lagerraum einer Firma in der Gemeinde Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt Land. Aus diesem und vom Firmengelände entwendeten sie insgesamt 1.000 Meter Kupferkabel sowie insgesamt fünf Kabeltrommeln mit je 30 bzw. 50 Metern Lichtstromkabel. Der Gesamtschaden ist derzeit noch unbekannt.