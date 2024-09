Trinkwasserverunreinigung hält an: Wasserverteilaktion wird verlängert

Veröffentlicht am 24. September 2024, 16:21 / ©5 Minuten

In der gestrigen Pressekonferenz bezüglich der Enterokokken-Belastung im Klagenfurter Wasser, wurde darüber informiert, dass die Empfehlung, das Wasser abzukochen, weiter aufrecht bleibe. Auch heute bleibt die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde bestehen. Bürger können bis auf Weiteres von 8 bis 20 Uhr auf dem Messeparkplatz kostenlos Wasserflaschen abholen. Seitens der Stadt Klagenfurt wurde für eingehende Anfragen ein eigenes Einsatzteam eingerichtet.

Wasserverteilung verlängert

Nach wie vor gilt für das gesamte Klagenfurter Stadtgebiet die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde, Wasser zum Trinken vorher abzukochen. Die Nachfrage nach den von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellten Wasserflaschen ist auch am Dienstag ungebrochen groß. Daher wird die von Bürgermeister Christian Scheider initiierte Wasserverteilaktion auf dem Messeparkplatz verlängert. Klagenfurter Bürgerinnen und Bürger können bis auf Weiteres von 8 bis 20 Uhr auf dem Messegelände (Parkplatz „P3“ – Einfahrt Florian-Gröger-Straße 39) kostenlos Wasserflaschen abholen. Je nach Bedarf wird die Aktion kurzfristig auf weitere Tage ausgedehnt.

Hotline Abteilung Soziales

Ebenso bleibt das Angebot der Abteilung Soziales bestehen, welches täglich von 8 bis 15 Uhr kostenloses Wasser für alte und gebrechliche Menschen, körperlich beeinträchtigte Personen sowie für Kranke und Bettlägerige bereitstellt. Ansprechpartner ist die Sozialombudsstelle der Stadt Tel. 0463 537 3755. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Menschen, die aufgrund eines Gebrechens das Haus bzw. die Wohnung nicht verlassen können!

Einsatzteam gebildet

Mittlerweile häufen sich bei der Stadt die Anfragen verschiedenster Institutionen, wie beispielsweise Schulen, Altersheime und Kindergärten, nach Trinkwasser. Aus diesem Grund wurde am Dienstag ein eigenes Einsatzteam unter der Leitung von Branddirektor Stellvertreter Wolfgang Germ eingerichtet. Unterstützung bei der Auslieferung von Trinkwasser haben die Stadtwerke und die städtischen Abteilungen zwischenzeitlich auch von der Firma Berglandmilch erhalten.

Reinigung Wassernetz

Die Durchspülung des Leitungsnetzes hat seitens der Stadtwerke begonnen. Daher werden in den nächsten Tagen in Klagenfurt einige Hydranten zu sehen sein, aus denen Wasser kommt.

Ursachenforschung und Ausblick

Die Stadtwerke Klagenfurt AG arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Wasserqualität. Dazu ist es notwendig rund 900 Kilometer Wasserleitungen zu kontrollieren. Um dies zu bewerkstelligen werden täglich Proben genommen, deren Auswertung jedoch zwei Tage benötigt. Aus aktueller Sicht ist daher davon auszugehen, dass die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde mindestens noch diese Woche aufrecht bleiben wird. Die genaue Ursache der Verunreinigung steht weiterhin noch nicht fest.

Wasser abkochen bietet ausreichend Schutz

Das Handewaschen, Zähneputzen und das Duschen sind unbedenklich möglich. Weiterhin gilt die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde im Stadtgebiet und in Teilen der Gemeinde Magdalensberg, Wasser aus der Leitung vor dem Trinken in einem Topf oder mit einem Wasserkocher abzukochen. Dann ist es ohne Bedenken genussfähig. Händewaschen, Zähneputzen, Duschen oder Baden sind mit Leitungswasser unbedenklich. Mit den neuen Ergebnissen der Beprobungen ist am Donnerstag zu rechnen.

Wichtige Informationen: Wichtige Fragen und Antworten auf www.klagenfurt.at Um zusätzlich ein Informationsservice seitens der Stadt zu bieten hat die Stadt mittlerweile eine eigene Fragen- und Antworten-Seite auf der Homepage der Stadt eingerichtet. Der direkte Link dazu lautet: www.klagenfurt.at/trinkwasser. Die Information auf der Seite werden täglich aktualisiert, heißt es abschließend seitens der Stadtkommunikation Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2024 um 16:55 Uhr aktualisiert