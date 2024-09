Angelobung in Graz: Die Steiermark freut sich über 112 neue Polizisten

Insgesamt 544 Männer und Frauen absolvieren aktuell ihre zweijährige Grundausbildung bei der steirischen Polizei. 56 von ihnen (16 Frauen, 40 Männer) setzten sich erst kürzlich im Rahmen des Auswahlverfahrens gegen mehrere hundert Bewerberinnen und Bewerber für die Steiermark durch und starteten am 1. September 2024 ihre Grundausbildung im Bildungszentrum Graz. Bundesweit wurden zu diesem Zeitpunkt (September-Turnus) gleich 700 Männer und Frauen bei der Polizei in ganz Österreich aufgenommen. Dabei verzeichnet das Innenministerium aufgrund der erfolgreichen Verbesserungen und Alleinstellungsmerkmale im Bewerbungs- und Aufnahmeprozess im heurigen Jahr gleich mehr als 10.000 Bewerbungseingänge für den Polizeiberuf. Das ist ein Plus von etwa 190 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Streifendienst ruft

Neben den 56 „Neueinsteigern“ standen heute jedoch auch ebenso viele Damen und Herren im Fokus, die ihre zweijährige Grundausbildung nun bereits erfolgreich abgeschlossen haben. Die 22 Frauen und 34 Männer wurden im Rahmen des Festaktes feierlich ausgemustert. Nach einer umfassenden Theorieausbildung samt Praxisinhalten geht es für sie nun als zukünftige Inspektorinnen und Inspektoren in den exekutiven Außendienst. Dabei kommen sie in unterschiedlichen steirischen Bezirken und in verschiedenen Dienststellen der Steiermark zum Einsatz. Neben der Polizeimusik Steiermark, zahlreichen Angehörigen und Interessierten am Polizeiberuf waren auch Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Christopher Drexler und Landespolizeidirektor-Stv. Alexander Gaisch als Gratulanten beim Festakt am Grazer Karmeliterplatz anwesend.

©LPD Steiermark | Die Steiermark freut sich über 112 neue Polizistinnen und Polizisten. ©LPD Steiermark | Insgesamt 544 Männer und Frauen absolvieren aktuell ihre zweijährige Grundausbildung bei der steirischen Polizei. ©LPD Steiermark | Neben der Polizeimusik Steiermark, zahlreichen Angehörigen und Interessierten am Polizeiberuf waren auch Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Christopher Drexler und Landespolizeidirektor-Stv. Alexander Gaisch als Gratulanten beim Festakt am Grazer Karmeliterplatz anwesend. ©LPD Steiermark | Bundesweit wurden zu diesem Zeitpunkt (September-Turnus) gleich 700 Männer und Frauen bei der Polizei in ganz Österreich aufgenommen.

Aufnahmeoffensive geht weiter

Mehr als 4.600 Menschen sind aktuell bei der Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark, dem größten Sicherheitsdienstleister des Landes, bei Polizei und Sicherheitsverwaltung beschäftigt. Das entspricht einem historischen Höchststand beim Personal (2013: 3.600). Dass ausreichend Polizistinnen und Polizisten auch angesichts der aktuellen Herausforderungen essenziell für die Sicherheit in Österreich sind, ist unbestritten. „Die Aufnahmeoffensive läuft auch in der Steiermark auf Hochtouren. Mehr als 300 Polizeischülerinnen und Polizeischüler starten heuer in die Ausbildung. Dieser eingeschlagene Weg wird konsequent fortgesetzt“, so Innenminister Gerhard Karner. Dabei machen etliche Maßnahmen, wie etwa die Refundierung des Klimatickets für Polizeischülerinnen und -schüler oder die grundsätzliche Zulässigkeit von sichtbaren Tätowierungen die Bundespolizei zum „Top-Recruiter“ in Österreich. Doch vor allem das Recruiting durch bereits aktive Polizistinnen und Polizisten im persönlichen und direkten Austausch mit Interessierten erweist sich dabei als Erfolgsfaktor in der Aufnahmeoffensive der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2024 um 17:00 Uhr aktualisiert