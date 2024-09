10-Jähriger in Wien von Polizeiauto erfasst: Einsatzfahrt endet mit Unfall

Ein Streifenwagen erfasste einen 10-Jährigen in Wien-Penzing. Das Kind wurde notfallmedizinisch versorgt.

Veröffentlicht am 24. September 2024, 17:21 / ©Adobe Stock/ Frank Gärtner

In Wien-Penzing kam es heute Nachmittag, dem 24. September 2024, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich in der Hochsatzengasse, als ein Streifenwagen der Wiener Polizei auf Einsatzfahrt war. Obwohl der Polizeiwagen die Geschwindigkeit stark reduziert hatte, da er sich in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle befand, kam es zu dem Zusammenstoß.

Glück im Unglück: Keine Lebensgefahr festgestellt

Der Junge trat hinter einer haltenden Straßenbahn plötzlich auf die Fahrbahn, was zu der Kollision führte. Die Berufsrettung Wien war schnell vor Ort und leistete dem Kind notfallmedizinische Erstversorgung. Anschließend wurde der 10-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo glücklicherweise keine Lebensgefahr festgestellt wurde.