Funkenflug löste Garagenbrand aus: Kärntner verletzt

Am Dienstagvormittag, 24. September, kam es in der Gemeinde Weitensfeld (Bezirk St. Veit an der Glan) zu einem Garagenbrand. Ein 39-jähriger Mann führte Arbeiten mit einem Winkelschleifer durch. Dabei geriet durch Funkenflug eine Wanne aus Kunststoff, welche bodenbedeckt mit Benzin gefüllt war, in Brand.

Einsatzkräfte alarmiert.

Der Brand konnte vom 39-jährigen nur bedingt bekämpft werden. Deshalb alarmierte er den Notruf. Die Brandbekämpfung führten die FF Weitensfeld, Steuerberg und Altenmarkt durch. Diese konnten ein Übergreifen der Flammen an die Decke verhindern und den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

39-Jähriger verletzt

Der 39-jährige zog sich leichte Verbrennungen an der Hand zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Neben dem Garagengebäude wurden diverse Gerätschaften in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2024 um 17:35 Uhr aktualisiert