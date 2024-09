Villacher Autor liest über Facebook-Freunde und Reha-Sorgen

Der Villacher Autor und Journalist im Ruhestand Helmut Strauss hält am 27. September eine Lesung im TART (Widmanngasse 16). Er liest aus seinem literarischen Erstlingswerk "Liebe, Tod und andere Sorgen".

Der Villacher Journalist im Ruhestand, Künstler und Autor Helmut Strauss liest am 27. September 2024 um 19.00 im Villacher TART (Widmanngasse 16) im Rahmen des „Lesetalks“ heitere und sarkastische Texte aus seinem literarischen Erstlingswerk „Liebe, Tod und andere Sorgen“. Das Buch ist ein mit einer Prise Ironie gewürzter Streifzug durch ein breites Spektrum zeitgenössischer Gesellschaftsphänomene.

„Hommage an Facebook“ und „Der Friseurtermin“

Eine augenzwinkernde „Hommage an Facebook“ darf dabei ebenso wenig fehlen wie eine

amüsante Übersetzungshilfe für Chats und die satirische Betrachtung „Kursoziologie für Anfänger“, in der Strauss humorvoll seine mit-menschlichen Erfahrungen während eines Reha Aufenthaltes unter die Lupe nimmt. Abgerundet wird diese aus 21 Texten bestehende und mit Aphorismen garnierte Sammlung mit dem in der Corona-Zeit handelnden Psycho- Kurzkrimi „der Friseurtermin“.

©KK/ZVG Der Villacher liest am 27. September im TART in der Widmanngasse 16 aus seinem literarischen Erstlingswerk.

