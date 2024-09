Bus-Umleitungen wegen Demonstration in Innenstadt

Am 26. September findet in der Klagenfurter Innenstadt eine Demonstration statt, aufgrunddessen ist mit kurzfristigen Umleitungen zu rechnen.

Am Donnerstag, dem 26. September, findet in der Innenstadt eine Demonstration statt. Beginn ist um 17 Uhr am Alten Platz. Um 17.15 Uhr startet der Marsch am Alten Platz in Richtung Bahnhofstraße. Die weitere Route gestaltet sich wie folgt: Burggasse – Neuer Platz – Wiesbadener Straße – Ursulinengasse – Theaterplatz.

Mit kurzfristigen Umleitungen zu rechnen

Das Ende der Veranstaltung sei um circa 19 Uhr. Mit Behinderungen, Wartezeiten, eventuellen Ausfällen und kurzfristigen Umleitungen ist zu rechnen, informieren die Stadtwerke Klagenfurt abschließend.

Wichtige Informationen: Termin: Donnerstag, 26. September, 17 bis 19 Uhr

Betroffene Linien: Alle Linien

Betroffene KMG-Haltestellen: Innenstadt