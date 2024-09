Kostenlose Schnupperkurse: Der ÖGK Bewegungstag findet bald statt!

Am 4. Oktober

Veröffentlicht am 24. September 2024, 19:36 / ©pexels / Andrea Piacquadio

Der 4. Oktober steht ganz im Zeichen der Bewegung! Unter dem Motto „Bring(t) Bewegung ins Leben“ lädt die ÖGK zu einem großen Bewegungstag ein, der von 13 bis 18 Uhr an neun verschiedenen Orten in Österreich stattfindet. In Kooperation mit ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, das für jede Altersgruppe und Fitnessstufe geeignet ist.

Sportliche Vielfalt entdecken: Schnupperkurse für alle Interessen

Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, in Schnupperkursen neue Sportarten auszuprobieren. Von Karate über Yoga bis hin zu Dance Fitness – je nach Standort ist für jeden Geschmack etwas dabei. Experten stehen bereit, um wertvolle Informationen zu den Themen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit zu vermitteln. Wer mehr über seine individuelle Fitness erfahren möchte, kann einen Fit-Check durchführen oder bei einer BIA-Messung die Zusammensetzung von Muskeln, Wasser und Körperfett analysieren lassen.

Gesundheitsangebote für jede Lebenslage

Informationsstände der ÖGK und der beteiligten Sportvereine runden das Angebot ab und bieten die Möglichkeit, sich über lokale Bewegungs- und Gesundheitsprogramme zu informieren. Das gesamte Event ist kostenlos und richtet sich an alle, die aktiv werden möchten.

Die Veranstaltungsorte im Überblick Burgenland : ÖGK Kundenservice Eisenstadt, Siegfried-Marcus-Straße 5

: ÖGK Kundenservice Eisenstadt, Siegfried-Marcus-Straße 5 Kärnten : ÖGK Kundenservice Klagenfurt, Kempfstraße 8

: ÖGK Kundenservice Klagenfurt, Kempfstraße 8 Niederösterreich: Arbeiterkammer St. Pölten, AK-Platz 1

Arbeiterkammer St. Pölten, AK-Platz 1 Oberösterreich: Mein Gesundheitszentrum Linz, Garnisonstraße 1a

Mein Gesundheitszentrum Linz, Garnisonstraße 1a Salzburg: ÖGK Kundenservice Salzburg, Engelbert-Weiß-Weg 10

ÖGK Kundenservice Salzburg, Engelbert-Weiß-Weg 10 Steiermark: ÖGK Kundenservice Graz, Josef-Pongratz-Platz 1

ÖGK Kundenservice Graz, Josef-Pongratz-Platz 1 Tirol: ÖGK Kundenservice Innsbruck, Klara-Pölt-Weg 2

ÖGK Kundenservice Innsbruck, Klara-Pölt-Weg 2 Vorarlberg: ÖGK Kundenservice Dornbirn, Jahngasse 4

ÖGK Kundenservice Dornbirn, Jahngasse 4 Wien: VHS PAHO, Ada-Christen-Gasse 2, Wien Favoriten

Wie wichtig ist dir Bewegung für deine Gesundheit? Sehr wichtig Wichtig Weniger wichtig Gar nicht wichtig Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2024 um 19:40 Uhr aktualisiert