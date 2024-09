Überraschung für Bauer Christian: Kandidatin verlässt freiwillig den Hof

Beim charismatischen Bio-Bauern Christian (37, Bezirk Voitsberg) in der Weststeiermark werden Rebecca (40) und Bianca (38) auf ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten getestet, denn die Rinder müssen gefüttert werden. Am Nachmittag kommt es dann zu einer großen Überraschung für Christian, der aus allen Wolken fällt, als er seine Hofdame mit ihrem gepackten Koffer erblickt: „Was ist denn da los?“ „Ich habe mich entschieden abzureisen, dann habt ihr die Chance euch kennenzulernen. Das passt einfach bei euch, ich hab‘ das im Urin“, berichtet sie über ihre Beweggründe. Nun kann die Zweisamkeit am Hof genossen werden und es knistert nicht nur am abendlichen Lagerfeuer: „Die Blicke werden intensiver und die Stimmung wird immer inniger“, freut sich der Steirer.

Nackte Brüste zum Frühstück

Im Zilltertal geht es dafür heiß her. „Ich bin aufgestanden und habe mir gedacht, ich überrasche die Mädls mit einem schönen Anblick“, grinst der kräftige Zillertaler Lukas (33, Bezirk Schwaz). Die drei Damen bekommen den Bauern beim Frühstück nur mit einem Handtuch um die Hüfte zu sehen. Lisa (33) gefällt es weniger: „Nur mit einem Handtuch, das gehört sich nicht unbedingt.“ Die Deutsche weiter: „Er spielt ja sehr oft mit seiner Brust, so viel spiel ich nicht einmal mit meiner Brust.“ Sind die beiden anderen Damen vom Frühstück und vom nackten Oberkörper beeindruckt? Eine Hofdame geht ihm jedoch nicht aus dem Kopf, Oberösterreicherin Vanessa (26). Vanessa kämpft aus der Ferne um Lukas und möchte noch in der Hofwoche zurückkehren. In der Zwischenzeit soll sie Lukas durch ein Videotelefonat in guter Erinnerung behalten.

Alpakazüchterin Kathi trifft erste Entscheidung

Im Bezirk Scheibbs buhlen drei Hofherren um die süße Alpakazüchterin Kathi (27). Die Chemie scheint mit allen zu passen, daher sollen intensive Einzelgespräche der Bäuerin weiterhelfen. Die Entscheidung fällt er schwer und es kommt zu einem emotionalen Abschied eines Hofherren, der mit dieser Entscheidung sichtlich nicht gerechnet hat. Kommentarlos verlässt er den Tisch und würdigt die Bäuerin mit keinem Blick. „Ich musste einfach weg und für mich allein sein. Es geht mir gar nicht gut, es ist sehr emotional für mich. Ich will nachhause, will meine gewohnte Umgebung, für mich allein sein und es probieren zu verarbeiten.“ Kathi ist enttäuscht von diesem Abgang: „Das finde ich natürlich schade, dass er sich nicht verabschiedet hat.“ Wer hat weiter die Chance Kathis Herz zu angeln?