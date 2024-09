Sekundenschlaf: Ehepaar verunglückt auf der A12

Veröffentlicht am 24. September 2024, 20:24 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Am Dienstag, dem 24. September 2024, ereignete sich auf der A12 Inntalautobahn in Radfeld ein Autounfall. Der 72-jährige Fahrer war mit seiner 57-jährigen Frau auf dem Weg in östlicher Richtung, als er gegen 11.25 Uhr plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Grund für das Missgeschick war ein Sekundenschlaf, der dazu führte, dass das Fahrzeug über den Pannenstreifen hinausfuhr.

Kollision mit schweren Folgen: Verletzte Beifahrerin und Totalschaden

Nach einer Strecke von etwa 124 Metern kollidierte das Auto mit mehreren Sträuchern, bevor es schließlich gegen einen Baum im Böschungshang prallte. Während der Fahrer unverletzt blieb und sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte, musste seine Frau aufgrund unbestimmter Verletzungen bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Kramsach im Auto bleiben. Am Auto entstand ein Totalschaden, es musste mit einem Kran später geborgen werden. Am Unfallort leistete ein Notarztteam der Feuerwehr erste Hilfe, bevor die verletzte Beifahrerin in das Bezirkskrankenhaus Kufstein transportiert wurde.