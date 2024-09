Frau (76) von Auto erfasst: Fußgängerin schwer verletzt

Eine 76-jährige Frau wurde am Dienstag von einem Auto erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste ins UKH gebracht werden.

Unfall in Liebenau

Eine 76-jährige Frau wurde am Dienstag von einem Auto erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste ins UKH gebracht werden.

Veröffentlicht am 24. September 2024, 20:44 / ©5min.at

Gegen 13.30 Uhr war eine 76-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann (77) und ihrer Tochter (50) zu Fuß am östlichen Gehsteig der Puntigamer Straße in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Raiffeisenstraße, querten sie die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 32-jähriger Pkw-Lenker die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Norden.

Frau von Auto erfasst: schwer verletzt

Er verringerte vor dem Kreuzungsbereich seine Geschwindigkeit und nachdem sich im Querverkehr kein Fahrzeug näherte, bog er links ein. Als er die Personen auf der Fahrbahn wahrnahm, dürfte er gebremst, die 76-jährige Frau jedoch erfasst haben. Diese kam zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die 76-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins UKH gebracht. Ein Alkotest mit dem Pkw-Lenker verlief negativ.