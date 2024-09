Antisemitische Inhalte im Chat: Lehrer und Schüler freigesprochen

Nach mehrheitlicher Ansicht der Geschworenen war ihnen nicht nachweisbar, den Nationalsozialismus verherrlicht und damit gegen das Verbotsgesetz verstoßen zu haben. Die Freisprüche sind vorerst nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft hat eine Rechtsmittelmöglichkeit.

Antisemitische Inhalte im Unterrichts-Chat

In der Verhandlung ging es um zwei WhatsApp-Gruppen, die während des Lockdowns zur Verbreitung von Lehrinhalten durch einen Religionslehrer genutzt wurden. Zwischen April und November 2020 wurden in diesen Gruppen antisemitische und nationalsozialistische Inhalte gepostet, darunter Hitler-Bilder. Der Lehrer wurde beschuldigt, diese Beiträge nicht gelöscht zu haben, wogegen er sich als unschuldig erklärte und behauptete, nicht der Betreiber der Gruppen zu sein. Er gab an, die Regeln nicht überwacht zu haben, da er während der fraglichen Zeiten nicht am Handy war. Zudem wurde ihm vorgeworfen, eine Ausgabe von „Mein Kampf“ auf seinem Handy gespeichert zu haben und Mitglied der Muslimbruderschaft zu sein, was er jedoch nicht bestätigte.

Ironische Postings oder bewusste Provokation?

Auch die mitangeklagten ehemaligen Schüler bekannten sich nicht schuldig und behaupteten, die Bilder ironisch gepostet zu haben. Ein 22-Jähriger erklärte, er habe nicht gewusst, dass das Versenden eines Hitler-Bildes mit ausgestrecktem rechtem Arm strafrechtlich bedenklich sei. Diese Unkenntnis sorgte für Empörung beim Richter, der die Aussage in Frage stellte, da der Angeklagte in Österreich geboren und ausgebildet ist. Die Diskussion über die Bedeutung der gezeigten Inhalte und die Verantwortung der Beteiligten nahm während der Verhandlung einen zentralen Platz ein. (APA/red. 24. 9. 2024)