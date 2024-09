PKW-Diebstahl: Jugendbande düste mit geklautem Auto davon

Veröffentlicht am 24. September 2024, 22:38 / ©Lumixera-stock.adobe.com

Am 23. September wurde am helllichten das Auto einer 47 Jahre alten Frau im Stadtgebiet von Feldkirchen gestohlen. Mehr dazu liest du hier: Unversperrt und Schlüssel drin: Auto am helllichten Tag gestohlen. Die Frau hatte den PKW unversperrt unter einem Carport abgestellt. Der Schlüssel war im Fahrzeug verwahrt. Der Wert des Fahrzeuges beträgt einige Tausend Euro.

Junge Tatverdächtige ausgeforscht

Wie die Polizei am Dienstagabend bekannt gibt, konnte der Pkw im Bereich von Leinig (Gemeinde und Bezirk Feldkirchen) aufgefunden werden. Die Ermittlungen der PI Feldkirchen führten rasch zu drei Verdächtigen, einem 14-jährigen Rumänen, einem 15-jährigen Syrer und einem 14-jährigen Österreicher. Dabei konnte weiters ermittelt werden, dass die drei Burschen versuchten, am Abend des 23. Septembers auf dem Gelände einer Firma in Feldkirchen unversperrte Fahrzeuge zu öffnen und daraus Wertgegenstände zu stehlen. Zusätzlich wurde aus einem Fahrzeug Werkzeug gestohlen und eine Autobatterie ausgebaut. Niederschriftliche Einvernahmen sind noch ausständig. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die drei Beschuldigten angezeigt.