Trinkwasserproblem in Klagenfurt: Gemeinderatssitzung wird verschoben

„Damit soll sichergestellt werden, dass leitende Mitarbeiter des Hauses aus verschiedenen Fachbereichen für die Bewältigung der aktuellen Trinkwasserthematik zur Verfügung stehen“, heißt es am Dienstagabend seitens der Stadt Klagenfurt.

Weitere Sitzung des Einsatzstabes

Außerdem ist für morgen Nachmittag, 15 Uhr, eine weitere Sitzung des Einsatzstabes unter Anwesenheit von Experten des Amtes der Kärntner Landesregierung anberaumt. Diese Entscheidung wurde in der heutigen Sitzung des Einsatzstabes am Abend getroffen.

Wasserleitungen werden gespült

Seit Dienstag werden in Klagenfurt die Wasserleitungen gespült. Die Ursache für die Verunreinigung wird aktuell auf Hochtouren gesucht. Seit Tagen muss das Wasser wegen Enterokokkenbefalls abgekocht werden, die Empfehlung der Gesundheitsbehörde bleibt weiterhin aufrecht.

Heftige Kritik am Krisenmanagement

Indes gibt es seitens SPÖ, ÖVP und FPÖ heftige Kritik für das Krisenmanagement und der Kommunikation der Stadt Klagenfurt. Andreas Skorianz (FPÖ) ist sich sicher, dass man in den Kindergärten schon letzten Mittwoch vor dem Trinkwasses warnte. Die Bevölkerung sei aber erst 48 Stunden später, am Freitag, informiert worden. Die Trinkwasserbrunnen der Stadt wären noch am Montag in Betrieb gewesen – ohne Warnung. Die ÖVP präsentiert am Mittwoch eine Fragenliste, die in der Gemeinderatssitzung vorgelegt werden sollte. Die Gemeinderatssitzung entfällt jedoch nun. Information sei in solchen Fällen enorm wichtig, so Klubobmann Markus Malle. Auch die SPÖ mit Klubobmann Bernhard Rapold, bemängelt die „mangelnde Kommunikation“: „Was jetzt folgen muss, sind zwei Dinge: Erstens, der Bürgermeister muss für entsprechende Krisenpläne in Notfallsituationen sorgen, die auch dann abgerufen werden können, wenn er, wie letztes Wochenende, nicht persönlich vor Ort ist.“ Patrick Jonke (Team Kärnten) entgegnet, dass die ÖVP und FPÖ mit unlauteren Mitteln versuchen würde, politisches Kleingeld aus der Situation zu schlagen, statt an der Beseitigung an der „unverschuldeten Misere“ beizutragen.