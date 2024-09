Aufregung in Klagenfurt: „Bundesschulen tagelang ohne Wasser“

Die Empfehlung der Gesundheitsbehörde, das Wasser aufgrund der Enterokokken-Belastung weiter abzukochen bleibt, wie heute berichtet, nach wie vor aufrecht. Auch wurde bei der Stadt ein eigenes Team für eingehende Anfragen eingerichtet. Die mangelnde Wasserversorgung an Klagenfurts Bundesschulen erregte bei einigen Lesern Besorgnis. In einigen Schulen, wie beispielsweise Gymnasien, wird kein Wasser an die Schüler ausgeliefert. Aber warum? Wir fragten nach.

„Diese Situation ist wirklich unglaublich!“

Eine Leserin wandte sich aufgebracht an 5 Minuten: „In Firmen, Banken und anderen Organisationen wird den Mitarbeitern Wasser zur Verfügung gestellt. Nicht jedoch in den Schulen! Zum Beispiel im BRG Viktring. Über 1 000 SchülerInnen, viele von außerhalb. Es gab keine Info an die Schüler in der letzten Woche und gestern nur eine lakonische Durchsage, dass in Klagenfurt das Wasser nicht trinkbar sei.“ Die Leserin äußert sich aufgebracht gegenüber 5 Minuten: „Diese Situation ist wirklich unglaublich.“

Mitteilung an die Eltern erfolgte

Die provisorische Leiterin des BRG Viktring Brigitte Magnes informiert im Gespräch mit 5 Minuten darüber, dass nur die Magistratsschulen bisher Wasserlieferungen erhalten haben, jedoch nicht die Bundesschulen. „Wir haben keine Informationen vom Bundesministerium bezüglich der Wasserversorgung an Gymnasien erhalten. Wir bekamen jedoch die Anweisung, dass wir die Eltern darum bitten sollen, den Kindern genügend Wasser mitzugeben, weil wir da kein Budget bekommen“, so Magnes. Die Eltern wurden per Mail über die Situation in Kenntnis gesetzt.

Magnes: „Zwei verschiedene Zuständigkeiten“

Auf die Frage von 5 Minuten, warum nur die Magistratsschulen mit Wasser versorgt wurden, aber nicht die Bundesschulen, erklärt Magnes, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Zuständigkeiten handle. „Bundesgymnasien und Bundesschulen, auch die HLWs und HTLs sind dem Bund unterstellt. Das Bundesministerium hat keine Weisung gegeben, dass wir Wasser geliefert bekommen „, führt Magnes weiter aus und ergänzt: „Ich habe bei der Bildungsdirektion nachgefragt ob das seitens des Bundes in Planung ist, dass wir Wasser geliefert bekommen. Mir wurde gesagt, dass es aufgenommen und weitergeleitet wird.“ Aber die Zuständigkeit der Gymnasien liege beim Bund.

Ab morgen Wasserlieferungen an Bundesschulen

Recherchen von 5 Minuten zeigen, der Bildungsdirektion in Klagenfurt ist das Problem bereits bekannt. Das Problem wird jedoch beim Bund verortet, dieser wäre für die Bundesschulen verantwortlich gewesen. Trotzdem präsentiert die Bildungsdirektion am späten Dienstagabend gegenüber 5 Minuten eine Lösung. Der Pädagogische Leiter der Bildungsdirektion Jonas Claußen gibt im Gespräch mit 5 Minuten bekannt, dass er heute mit den Stadtwerken Klagenfurt abgestimmt habe, dass ab morgen die Bundesschulen versorgt werden. „Aber nur in einer Minimalversion, da wir hoffen, dass auch noch genug Elternteile den Schülern etwas mitgeben“, berichtet Claußen. „Wir hoffen, dass das logistisch alles möglich ist. Das obliegt den Stadtwerken“, heißt es von Claußen weiter.

„Tolle Zusammenarbeit mit den Stadtwerken“

Für die Lösung, ab morgen auch die Bundesschulen zu beliefern, zeigt sich Claußen dankbar: „Die Abstimmung mit den Stadtwerken läuft tiptop, wir versuchen sehr kooperativ zusammenzuarbeiten und dafür ein herzliches Danke an die Stadtwerke für das rasche Reagieren und das Mitversorgen unserer Kärntner Schülerinnen und Schüler.“

Auch am Mittwoch wird sich in Klagenfurt alles um die Behebung der Trinkwasser-Krise drehen – so wurde am späten Dienstagabend auch die für morgen geplante Gemeinderatssitzung abgesagt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2024 um 23:08 Uhr aktualisiert