Lebensmittel-Spende: 200 Kilo regionales Gemüse für Sozialmarkt Spittal

Vertreter der FPÖ überreichten 200 Kilo regionales Gemüse an den Sozialmarkt Spittal.

Spittal an der Drau

Das Gemüse, welches von einem Bauern aus Spittal stammt, wird nun vom „SoMa“ an einkaufsberechtigte Personen und Familien ausgegeben. „Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen, die es ohnehin nicht leicht haben, in den schwierigen Zeiten der Teuerung zu unterstützen,“ erklärte Christoph Staudacher, 2. Landtagspräsident und Stadtrat in Spittal.

Ein „Soziales Herz“ für Menschen in Not

Bereits während der Corona-Krise hat Christoph Staudacher gemeinsam mit Tina Berger die Plattform „Soziales Herz“ gegründet. „Seither unterstützen wir die Sozialmärkte regelmäßig in ganz Kärnten unbürokratisch und schnell mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln ,“ informierte Tina Berger. Ermöglicht wurde die Gemüsespende von der freiheitlichen Bauernschaft und Roman Linder, LK-Vizepräsident, der bei der gemeinsamen Übergabe dabei war. „Wir wollen etwas Gutes tun und gleichzeitig auch die Bedeutung regionaler Lebensmittel hervorheben,“ so Linder, Staudacher und Berger abschließend.