Wetter-Mix am Mittwoch: Regen, Sonne und föhniger Wind

Der Mittwoch startet neblig und regnerisch in Österreich, doch am Nachmittag kommt die Sonne durch.

Der Mittwoch bringt einen Wetter-Mix aus Nebel, Regenschauern und Sonnenschein. Vor allem in den Alpentälern und im Nordosten startet der Tag mit lokalen Nebelbänken und dichten Wolken, die gebietsweise noch für Regen sorgen. Besonders das Flachland im Osten, der Alpenostrand sowie Teile Kärntens und der Steiermark sind davon betroffen. Im Verlauf des Tages lässt die Schauerneigung jedoch langsam nach, und die Sonne kann sich immer häufiger zeigen.

Wetterwechsel im Westen: Wolken und föhniger Wind kündigen sich an

Am Abend kündigt sich in Vorarlberg bereits die nächste Wetterstörung mit aufziehenden Wolken an. Der Wind weht im Allgemeinen schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, während am Alpennordrand föhniger Südwind einsetzt. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 6 und 13 Grad, tagsüber werden angenehme 16 bis 23 Grad erreicht.