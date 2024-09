Rotjacken holen sich 5:0-Sieg in Linz

Der EC-KAC setzte sich im vorgezogenen Spiel der siebten Runde am Dienstagabend auswärts bei den Black Wings Linz deutlich durch! Keine zwei Minuten waren gespielt, ehe Jensen Aabo im Angriffsdrittel den Puck eroberte und Luka Gomboc inszenierte, der Slowene sendete dann aus dem Zentrum ein. Im zweiten Durchgang vergaben die Klagenfurter zwar eine Vielzahl an Chancen, verdoppeln konnte sie ihren Vorsprung jedoch erst in der Schlusssekunde ihres dritten Überzahlspiels, als Gomboc für den besser postierten Spieler Thomas Hundertpfund ablegte und dieser aus spitzem Winkel vollendete.

Klarer 5:0-Erfolg in Linz

Ein Aufbäumen der oberösterreichischen Gastgeber im Schlussdrittel blieb aus. Der EC-KAC zog in Person von Mathias From weiter davon. Der Däne schnürte mit einem Empty Net-Treffer seinen Doppelpack. Den Endstand besorgte in einer späten Phase numerischer Unterlegenheit Jan Muršak, der einen Sololauf mit der Vorhand erfolgreich abschloss. „Schlüssel zum Erfolg war auch, dass wir unser Spiel einfach gehalten haben, es gab kaum unnötige Komplikationen und wir marschierten schnell durch die neutrale Zone. Eine gute erste Auswärtsvorstellung in dieser neuen ICE-Saison“, fasst es Head Coach Kirk Furey abschließend zusammen.