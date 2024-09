Falstaff-Voting: Wo gibt es die besten Bäckereien in Österreich?

Für viele Österreicher gehört der Gang zur nahegelegenen Bäckerei zur liebgewonnenen Routine. Während es unter der Woche oft schnell gehen muss, so nimmt man am Wochenende auch einen längeren Anfahrtsweg in Kauf, um mit frischem und leckerem Gebäck in den Tag starten zu können. Wo aber gibt es denn das knusprigste Brot, die frischesten Semmeln und die süßesten Plunder? Falstaff ist nun wieder auf der Suche nach den beliebtesten Bäckereien in Österreich. Ab sofort kannst du deine Favoriten nominieren.

Die beliebtesten Bäckereien Kärntens 2023

Im Vorjahr erreichte in Kärnten den ersten Platz die Bäckerei Berger aus Villach. Auf das zweite Siegertreppchen schaffte es die Bäckerei Haimburger aus St. Michael ob Bleibrug mit 21 Prozent der Stimmen. Den dritten Platz erreichte die Bäckerei Schuster aus St. Peter im Rosental. Die anderen Kärntner Listenplätze aus dem Jahr 2023 kannst du hier nochmal nachlesen: Bäckerei Berger: Falstaff suchte die beliebteste Bäckerei Kärntens.

Diese Steirer Bäckereien sicherten sich im Vorjahr Stockerlplätze

Auch die Steirer haben im Vorjahr ihre liebste Bäckerei gewählt. Der erste Platz mit einem beeindruckenden Ergebnis von 59 Prozent ging an die Bäckerei Kranich in Sankt Peter am Ottersbach. Den zweiten Platz teilten sich mit jeweils 9 Prozent Vom Lichtenberg in Gnas und Mehlveredelung Uller GmbH in Feldbach. Den dritten Platz sicherte sich die Bäckerei Hubmann in Großklein mit 8 Prozent der Stimmen. Auch drei Grazer Bäckereien haben es im Vorjahr unter die Top 10 geschafft. Welche das sind erfährst du hier: Falstaff-Bäckereien-Voting 2023: Sieger gewinnt mit 59 Prozent.