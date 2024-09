Award für geplantes Nikolai Quartier in Villach

Die Impuls-Awards des Kommunal-Verlags würdigen herausragende Projekte in Städten und Gemeinden, welche innovative und zukunftsweisende Impulse für die kommunale Entwicklung setzen. Die Stadt Villach konnte sich dabei in der Kategorie Baukultur gegen starke Konkurrenz behaupten und wurde von Experten für das geplante NikolaiQuartier zum Sieger gekürt. Den Preis dafür nahm Guido Mosser, Leiter der Abteilung Stadtplanung, entgegen.

2,1 Hektar sollen in Villach umgekrempelt werden

„Das NikolaiQuartier fördert die nachhaltige Verdichtung und Nutzung des innerstädtischen Raumes durch umweltfreundliche Stadtplanung. Das Projekt setzt dabei auch auf aktive Bürgerbeteiligung, um lokale Bedürfnisse mit globalen Herausforderungen zu verbinden“, lautete die Begründung. Das geplante Quartier soll zwischen Landeskrankenhaus und Brauerei auf einer Fläche von rund 2,1 Hektar umgesetzt werden. Wichtiger Aspekt: Das gesamte Stadtentwicklungsprojekt kann ohne Versiegelung auskommen, da Neubauten auf bisherigen Parkplätzen (die in Garagen abwandern werden) und Lagerflächen entstehen sollen.

Neue Wohn- und Geschäftsräume entstehen in Villach

„Ein neuer Stadtteil in der gewachsenen Stadt ist eine Chance für das Umfeld und wirkt gleichsam als Katalysator“, betont Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Das gelte für das NikolaiQuartier, das mit den ÖBB geplante Quartier am Westbahnhof, aber auch für weitere Viertelprojekte wie das MaxPalais, den josefsmarkt oder den Wohnpark Perau. „Durch diese Projekte entstehen wichtige Wohn-, Geschäfts-, Gewerbe- und Erholungsräume in der Innenstadt“, so Sobe abschließend.