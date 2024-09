Schlangenlinienfahrt auf der A8: LKW-Lenker ins Krankenhaus eingeliefert

Veröffentlicht am 25. September 2024, 07:41 / ©Landespolizeidirektion Kärnten

Am gestrigen Dienstag, dem 24. September, gegen 19.35 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein Sattelkraftfahrzeug soeben entlang der A8 Innkreisautobahn, in Oberösterreich, gegen die dortige Mittelleitschiene gefahren sei und mit dem stark beschädigten Fahrzeug Richtung Wels weiterfahre. Daraufhin touchierte der ungarische Lenker (55) erneut mehrfach in Schlangenlinien Fahrweise die Mittelleitschiene, weshalb mittels Leitwarnsignal „Überholen Verboten“ für den nachkommenden Verkehr aktiviert wurde. Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Ried konnte den 55-Jährigen anhalten, der nachkommende Verkehr wurde mittels eines nachkommenden Schwertransportbegleitfahrzeugs angehalten und war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Rettung lieferte den Lenker mit gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus ein.